COVID-19 пришел в штат Нью-Йорк из Европы, а не из Китая, сказал губернатор штата Эндрю Куомо. Его слова приводит "Интерфакс"

Чиновник сослался на исследование Северо-Восточного университета Штатов, согласно которому на 1 марта, когда подтвердился первый случай заболевания в Нью-Йорке, свыше 10 тыс. жителей уже подхватили COVID-19. При этом сообщение с Китаем было закрыто со 2 февраля.

«Мы закрыли входную дверь для въезда из Китая, это было правильно. Но мы оставили заднюю дверь открытой, потому что вирус вылетел из Китая к тому времени, когда мы ввели запрет на поездки в Китай», — сказал Куомо.

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Куомо также обвинил администрацию США в слишком медленной реакции на эпидемию в Китае, откуда тревожные сообщения начали поступать в январе и феврале.