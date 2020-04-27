«Ну, мне вот почему-то кажется, что вслед за таможней и ГФС, скорее всего, не так долго будет все хорошо и у нынешнего министра финансов [Сергея Марченко], который пришел на смену Игорю Уманскому», — сказал Бизяев.
Кабмин Украины 24 апреля уволил глав налоговой и таможенной служб Сергея Верланова и Максима Нефёдова. Предположительно, причиной стало создание коррупционных схем.
Сергей Марченко занял пост министра финансов 30 марта 2020 года, придя на смену Игорю Уманскому, который пробыл в кресле главы Минфина чуть меньше месяца.