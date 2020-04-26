В пятницу, 24 апреля, Кабмин Украины уволил глав налоговой и таможенной служб Сергея Верланова и Максима Нефёдова. Предположительно, причиной стало создание коррупционных схем. Политолог Руслан Бизяев прокомментировал это событие в интервью изданию Украина. ру

Бортник: Нужны не головы руководителей таможни и налоговой службы Украины, а их должности © Facebook, Ruslan Bortnik - Руслан, как вам кажется, увольнение глав таможенной и налоговой служб стало неожиданностью или было каким-то закономерным событием?

— Всегда в любом событии есть своя логика обстоятельств, и она присутствовала и в этих увольнениях, безусловно. Во-первых, были формальные математические показатели. И собственно, для меня эта фраза [президента Украины Владимира] Зеленского о том, что надо собирать налоги, а не лайки в Facebook, стала показательной. Даже безотносительно того, что Нефёдов считался некой священной коровой, то есть это человек, поставленный Западом…

Но, тем не менее, Техас должны грабить техасцы, поэтому после отставки [экс-премьера Алексея] Гончарука было неизбежно, что поменяют и этих двух людей. Я думаю, что это еще не последняя громкая отставка.

- Кого еще могут отправить?

— Ну, мне вот почему-то кажется, что вслед за таможней и ГФС, скорее всего, не так долго будет все хорошо и у нынешнего министра финансов [Сергея Марченко], который пришел на смену Игорю Уманскому.

- За годы независимости Украины руководящие должности здесь стали одними из самых часто сменяемых в государственной иерархии. И, как правило, снимают их всегда с криминальными последствиями. Можно вспомнить, например, главу ГФСУ в 2015-2017 гг. Романа Насирова или и.о. главы ГФСУ в 2017-2018 гг. Мирослава Продана, которых обвиняли в хищениях. Почему так происходит? Такие должности коррупционные или неверная кадровая политика?

— Знаете, это, скорее, так построена система: там, где очень большие деньги, там и очень большие соблазны. Мы ж понимаем, что коррупция на таможне уже 2-2,5 тысячи лет — как только появились государства, появились таможни, так сразу появилась коррупция. Как когда-то говорил Николай I своему сыну: «В этой стране не воруем только мы с тобой».

Поэтому вот эта система, которая построена, порождает коррупцию — не может ее не порождать. И какой бы человек ни стоял — прозападный или просеверный — все равно система должна работать, работать с точностью механизма швейцарских часов и приносить прибыль. В данном случае не государству.

Поэтому, несмотря на то что по желанию наших западных партнеров эти структуры подверглись определенной реформации, по сути ничего не поменялось, да и не могло поменяться.

- А будут ли попытки доказать вину Верланова и Нефедова? Есть шанс, что они понесут ответственность?

— Нет-нет. Это политическое увольнение — такое образцово-показательное, за 30 секунд. Все. Их уволили, сегодня-завтра об этом еще поговорят, а послезавтра все эти увольнения вчерашние затмят более важные политические события.