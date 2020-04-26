Известный итальянский журналист и общественный деятель Джульетто Кьеза умер в возрасте 79 лет. Об этом в воскресенье, 26 апреля, сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на его друга, президента благотворительной ассоциации «Помогите нам спасти детей» (Aiutateci a Salvare i Bambini) Эннио Бордато

«У него была операция. Казалось, что он выздоровел, но начались осложнения. Возможно, это как-то связано с вирусом (коронавирусом — ред.)», — рассказал Бордато.

Джульетто Кьеза: В Европе усиливаются сепаратистские настроения © РИА Новости, Сергей Пятаков | Перейти в фотобанк

Джульетто Кьеза более 20 лет проработал собственным корреспондентом итальянских газет l'Unita и La Stampa в Москве. Являлся автором многих книг об СССР и России, сотрудничал с некоторыми российскими изданиями.

Кроме того, Кьеза способствовал освобождению из плена российских журналистов Life News в 2014 году на Украине и был готов самостоятельно участвовать в переговорах с украинской стороной.