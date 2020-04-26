«У него была операция. Казалось, что он выздоровел, но начались осложнения. Возможно, это как-то связано с вирусом (коронавирусом — ред.)», — рассказал Бордато.
Позже он уточнил, что, по словам супруги журналиста, Кьеза скончался от инфаркта.
Джульетто Кьеза более 20 лет проработал собственным корреспондентом итальянских газет l'Unita и La Stampa в Москве. Являлся автором многих книг об СССР и России, сотрудничал с некоторыми российскими изданиями.
Кроме того, Кьеза способствовал освобождению из плена российских журналистов Life News в 2014 году на Украине и был готов самостоятельно участвовать в переговорах с украинской стороной.