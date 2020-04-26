Для увольнения главы Государственной таможенной службы Украины Максима Нефёдова было как минимум две причины. Политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник озвучил их в интервью изданию Украина.ру 25 апреля

Коррупция антикоррупционеров: за что в Украине уволили глав таможенной и налоговой служб © Facebook/Max Nefyodov, Державна податкова служба України Сергея Верланова и Нефёдова. Предположительно, причиной стало создание коррупционных схем.

Бортник отметил, что такое решение стало неожиданностью, учитывая то, что месяц назад был уволен экс-министр финансов Игорь Уманский, который требовал освободить от занимаемых должностей Нефёдова и Верланова, а также учитывая связи этих людей с западными партнерами.

Тем не менее, для увольнения были предпосылки, отметил эксперт.

«Первая причина — это сам президент, который, больше месяца назад отправляя в отставку правительство [Алексея] Гончарука, заявил, что таможня недособрала 16 миллиардов гривен — приблизительно $500 миллионов. И второе — буквально несколько дней назад была обнародована информация, по которой Нефёдов сам себе увеличил зарплату в пять раз через премию», — сказал политолог.

Ранее Верланов назвал решение об увольнении его и Нефёдова политическим и свидетельствующим о смене курса.

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