В пятницу, 24 апреля, Кабмин Украины уволил глав налоговой и таможенной служб Сергея Верланова и Нефёдова. Предположительно, причиной стало создание коррупционных схем.
Бортник отметил, что такое решение стало неожиданностью, учитывая то, что месяц назад был уволен экс-министр финансов Игорь Уманский, который требовал освободить от занимаемых должностей Нефёдова и Верланова, а также учитывая связи этих людей с западными партнерами.
Тем не менее, для увольнения были предпосылки, отметил эксперт.
«Первая причина — это сам президент, который, больше месяца назад отправляя в отставку правительство [Алексея] Гончарука, заявил, что таможня недособрала 16 миллиардов гривен — приблизительно $500 миллионов. И второе — буквально несколько дней назад была обнародована информация, по которой Нефёдов сам себе увеличил зарплату в пять раз через премию», — сказал политолог.
Ранее Верланов назвал решение об увольнении его и Нефёдова политическим и свидетельствующим о смене курса.
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