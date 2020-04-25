Ранее грузинский премьер-министр Георгий Гахария заявил, что посла Грузии могут отозвать из Киева в случае назначения Саакашвили вице-премьером по реформам в Кабинет министров Украины.
«Никакого официального обращения от грузинской стороны о возможном отзыве посла Грузии МИД Украины не получал», — ответили в украинском внешнеполитическом ведомстве.
Что касается возможности вызова украинской стороной посла Грузии для переговоров в ответ на предупреждение Гахарии, МИД ответил, что для подобных решений существует устоявшаяся процедура.
Ранее Саакашвили заявил, что получил от президента Украины Владимира Зеленского предложение стать вице-премьером Украины по реформам и пообещал представить в Верховной Раде свою программу изменений.