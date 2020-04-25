Министерство иностранных дел Украины отреагировало на намерение Грузии отозвать посла в случае назначения бывшего грузинского президента Михаила Саакашвили на пост вице-премьера. Об этом пресс-служба украинского МИД сообщила «Украинским новостям» 24 апреля

Пушков: Грузия поставила Зеленскому ультиматум из-за Саакашвили © РИА Новости, Владимир Федоренко | Перейти в фотобанк Георгий Гахария заявил, что посла Грузии могут отозвать из Киева в случае назначения Саакашвили вице-премьером по реформам в Кабинет министров Украины.

«Никакого официального обращения от грузинской стороны о возможном отзыве посла Грузии МИД Украины не получал», — ответили в украинском внешнеполитическом ведомстве.

Что касается возможности вызова украинской стороной посла Грузии для переговоров в ответ на предупреждение Гахарии, МИД ответил, что для подобных решений существует устоявшаяся процедура.

Ранее Саакашвили заявил, что получил от президента Украины Владимира Зеленского предложение стать вице-премьером Украины по реформам и пообещал представить в Верховной Раде свою программу изменений.