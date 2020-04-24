«Министр МВД — это номенклатура президента. Вице-премьер по реформам не пересекается с министром МВД в своей работе. Это совсем разные направления. Да и сейчас очень сложная ситуация, конфликты могут только ее усугубить. Я собираюсь работать, а не конфликтовать», — заявил он.
Также он отметил, что информация в СМИ о его конфликтности и умении ссориться со всеми — это «очень ошибочное представление». Саакашвили рассказал, что уже год живет на Украине, после того как его ранее депортировали при экс-президенте Петре Порошенко.
Саакашвили отметил, что за это время у него было много возможностей кого-то обвинять, в чем-то упрекать, но он не считает для себя это приоритетом в жизни. Сейчас, когда, по его словам, на Украину надвигается «что-то нехорошее» и могут быть тяжелые последствия после коронавируса, для конфликтов точно не время.