Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили считает, что если он станет вице-премьером, то с главой МВД Украины Арсеном Аваковым, с которым ранее у него были разногласия, он пересекаться не будет. Об этом 23 апреля он рассказал в интервью «Новому времени»

«Представьте, если бы мы скрывали Януковича!» Грузинский политолог о возвращении Саакашвили в украинскую политику © AP, Efrem Lukatsky заявил он.

Также он отметил, что информация в СМИ о его конфликтности и умении ссориться со всеми — это «очень ошибочное представление». Саакашвили рассказал, что уже год живет на Украине, после того как его ранее депортировали при экс-президенте Петре Порошенко.

Саакашвили отметил, что за это время у него было много возможностей кого-то обвинять, в чем-то упрекать, но он не считает для себя это приоритетом в жизни. Сейчас, когда, по его словам, на Украину надвигается «что-то нехорошее» и могут быть тяжелые последствия после коронавируса, для конфликтов точно не время.