В интервью изданию Украина.ру американист Дмитрий Дробницкий заявил, что в будущем международная торговля приобретёт региональный характер, транснациональные корпорации утратят свои преимущества, а страны пересмотрят своё отношение к международному разделению труда

Эксперт уверен, что после эпидемии международная торговля не прекратится полностью с самоизоляцией, но идея о том, что можно производить три-четыре продукта, а всё остальное импортировать, уже не работает — всем стало понятно, что она слишком хрупкая.

«Нам говорили, что международное разделение труда, глобализация — это очень надёжная система, она работает как часы, любой кризис она преодолевает на раз-два, гораздо лучше национальной экономики, а выяснилось, что всё с точностью до наоборот, поэтому все соответствующие действия будут предприниматься: надо будет — поставят заслон какому-то импорту, выгоден будет какой-то импорт тактически — будут его делать», — сказал американист Дмитрий Дробницкий в интервью изданию Украина.ру. Прикладная украинская политэкономия. Как Ахметов с друзьями съел наше будущее © РИА Новости, Ирина Александрова | Перейти в фотобанк

По его словам, международная кооперация в целом ряде областей будет присутствовать, но в достаточной степени будет ограничена и не будет обязательной, как в глобализации, и только тогда, когда это хорошо в тактическом плане конкретного национального суверенного проекта.

«Международная торговля будет больше регионализована, потому что регионам проще выживать, чем одному отдельно взятому государству. Ситуация, когда транснациональные корпорации находятся вне конкуренции, потому что только они могут производить товары в одно месте, продавать в другом, деньги хранить в третьем, деньги хранить в четвёртом, прекратится. Очевидно, что всегда найдутся формы хозяйствования, которые будут лучше транснациональных корпораций, если у них убрать это заведомо нечестное преимущество. Так и будет происходить и довольно быстро», — заявил Дробницкий.

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