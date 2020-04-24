Глава Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко считает логичным выбор Михаила Саакашвили на пост вице-премьера Украины по реформам на фоне отсутствия более подходящих кандидатур. Своим мнением политолог поделился в интервью изданию Украина.ру 23 апреля

Вячеслав Азаров: Саакашвили может вновь стать громоотводом протестных настроений © Facebook, Вячеслав Азаров | Facebook, Вячеслав Азаров | Перейти в фотобанк Владимир Зеленский предложил ему пост вице-премьера по реформам и он согласился.

По мнению Фесенко, Саакашвили подходит на роль «локомотива реформ» и «тарана осуществления быстрых и решительных действий», которого ищет президент.

«Образно говоря, Зеленскому нужен новый [экс-руководитель Офиса президента Андрей] Богдан как катализатор, как энерджайзер решительных действий. Поэтому выбор достаточно логичный. Я так понимаю, что были и соответствующие предложения со стороны людей, связанных с Саакашвили. Ну и на уровне отсутствия подходящих кандидатур это в общем-то вариант интересный», — сказал политолог.

При этом он отметил, что во фракции «Слуги народа» есть много критиков такого решения, так как там опасаются повторения конфликта, который был между Саакашвили и экс-президентом Украины Петром Порошенко.

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