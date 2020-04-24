В среду, 22 апреля, экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Саакашвили сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский предложил ему пост вице-премьера по реформам и он согласился.
По мнению Фесенко, Саакашвили подходит на роль «локомотива реформ» и «тарана осуществления быстрых и решительных действий», которого ищет президент.
«Образно говоря, Зеленскому нужен новый [экс-руководитель Офиса президента Андрей] Богдан как катализатор, как энерджайзер решительных действий. Поэтому выбор достаточно логичный. Я так понимаю, что были и соответствующие предложения со стороны людей, связанных с Саакашвили. Ну и на уровне отсутствия подходящих кандидатур это в общем-то вариант интересный», — сказал политолог.
При этом он отметил, что во фракции «Слуги народа» есть много критиков такого решения, так как там опасаются повторения конфликта, который был между Саакашвили и экс-президентом Украины Петром Порошенко.
С полным текстом интервью вы можете ознакомиться на нашем сайте.