В среду, 22 апреля, экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский предложил ему пост вице-премьера по реформам и он согласился. Почему украинский лидер выбрал эту кандидатуру и получится ли назначить Саакашвили, политолог Владимир Фесенко рассказал изданию Украина.ру

Владимир Фесенко. Биографическая справка © Facebook Владимира Фесенко - Владимир, на ваш взгляд, почему Зеленский пригласил Саакашвили на этот пост?

— Это довольно логично. Зеленский три месяца искал сильного кандидата на пост вице-премьера по экономике, но безуспешно — кто-то ему не подошел, кто-то сам отказался от предложения… А Саакашвили очень подходил на роль локомотива реформ и тарана осуществления быстрых и решительных действий.

Образно говоря, Зеленскому нужен новый [экс-руководитель Офиса президента Андрей] Богдан как катализатор, как энерджайзер решительных действий. Поэтому выбор достаточно логичный. Я так понимаю, что были и соответствующие предложения со стороны людей, связанных с Саакашвили. Ну и на уровне отсутствия подходящих кандидатур это в общем-то вариант интересный.

Хотя, насколько я знаю, в команде Зеленского, особенно во фракции, очень много критиков, которые опасаются, что может повториться история, как была у Саакашвили с [экс-президентом Украины, лидером партии «Европейская солидарность» Петром] Порошенко.

- Учитывая это недовольство, по вашим прогнозам, сможет ли власть собрать достаточное количество голосов в Верховной Раде для назначения Саакашвили?

— Это проблема. Fifty-fifty — я бы так сказал. Тут очень много есть нюансов. Вот по поступившей информации, кандидатуру Саакашвили будут выдвигать, если 70% фракции поддержат ее. Думаю, что поддержат. Это 175 голосов.

Опыт показывает, что, как правило, в абсолютном большинстве случаев за редчайшим исключением минимум 180 депутатов во фракции голосуют за предложения Зеленского. Поэтому думаю, что примерно такое число голосов за Саакашвили будет. Но не все. От 180 до 200 — вряд ли больше.

Мина замедленного действия. Зачем Зеленский позвал Саакашвили в правительство © Facebook, Mikheil Saakashvili | Facebook, Mikheil Saakashvili | Перейти в фотобанк - Откуда еще можно ждать голосов?

— В принципе часто голосуют депутаты от группы «Доверие», и они могут дать свои голоса, но не все. Может дать голоса фракция «Голос» — там есть люди, связанные с Саакашвили, как человек с либеральной экономической программой он им подходит, поэтому фракция может поддержать его кандидатуру. Опять-таки все ли? Там тоже есть депутаты, которые с опаской относятся к Саакашвили.

Ну и надо понимать, что большая часть оппозиционных фракций не будет поддерживать это решение, для того чтобы просто продемонстрировать оппозиционность. Знаете, любой провал в голосовании будет показателем слабости Зеленского. Чем хуже — тем лучше.

- Относится ли к числу оппозиционных фракций в данном случае «Европейская солидарность»?

— Здесь могут быть парадоксальные вещи. Поскольку Саакашвили был политическим врагом Порошенко все последние годы, логически они должны проголосовать против.

Однако если у Порошенко решат, скажем так, подложить свинью Зеленскому в надежде, что произойдет конфликт уже между Саакашвили и Зеленским, то дадут какие-то голоса. Опять-таки чем хуже — тем лучше. Но, думаю, что, скорее всего, голосовать они не будут.

Кстати, говорят, что может быть интересная ситуация с депутатами от [олигарха Игоря] Коломойского. Потому что, с одной стороны, по логике они должны быть против в силу давних конфликтов между Саакашвили и Коломойским. А с другой стороны, говорят, что есть какие-то тайные договоренности. Тут со стороны Коломойского может быть логика внутреннего конфликта — ослабить Зеленского максимально.

По этой причине сказать, сколько будет голосов за Саакашвили, сейчас невозможно.

Михаил Саакашвили. Биографическая справка © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк - Если Саакашвили все-таки станет вице-премьером, какие у него будут главные задачи?

— Он должен быть главным антикризисным менеджером, решать возникшие экономические проблемы, ну а дальше — двигать украинскую экономику быстро вперед. В общем, должен быть локомотивом реформ.

Но вопрос — получится ли у него? Тут есть много оснований для скептицизма.

- Например?

— Три аргумента назову — их на самом деле даже больше. Первое — очень сильный кризис. И тут относительным успехом может быть падение экономики на 3-4%, а не на 10-15%.

Второе, что надо учитывать, — успех Саакашвили в Грузии во многом был обусловлен тем, что у него была почти неограниченная власть. Он мог делать все что угодно, включая даже неправовые действия. Здесь он будет ограничен. Он не будет первым лицом даже в правительстве. И для многих действий у него полномочий не будет — он вынужден будет действовать либо через премьера, либо через президента. А если его хотелки не будут выполнять, то что тогда?

И тут возникает третья проблема, о которой многие сейчас говорят, — может возникнуть конфликт. Сначала с премьером, может, с [главой МВД Арсеном] Аваковым — тут тоже вопрос открытый, потому что тоже неоднозначные отношения между ними. А потом что? Зеленский отдаст власть Саакашвили, скажет, правь вместо меня? Что-то я в этом сильно сомневаюсь.

Ну и последнее: Украина — не Грузия. Наши проблемы гораздо сложнее и масштабнее, и лихой кавалерийской атакой их не решишь.