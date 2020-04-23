Постпред Франции при ООН Николя де Ривьер предложил генсеку ООН учредить должность спецпосланника по вопросам климата и безопасности, а Россия призвала ООН не манипулировать темой изменения климата в вопросе вооруженных конфликтов, передает РИА Новости 23 апреля

Всемирная метеорологическая организация рассказала о пользе пандемии коронавируса для атмосферы © РИА Новости, Сергей Мальгавко | Перейти в фотобанк

По словам постпреда Франции, последствия изменения климата уже углубили конфликты на Ближнем Востоке и в регионе Сахеля, в связи с чем он выступил с рядом рекомендаций.

«Мы хотим, чтобы генеральный секретарь каждые два года представлял Генеральной Ассамблее и Совету безопасности подробный доклад <…>, который давал бы для каждого региона мира оценку рисков для мира и безопасности, возникающих в результате изменения климата… Мы также предлагаем, чтобы генеральный секретарь назначил специального посланника, отвечающего за климат и безопасность, чтобы лучше координировать действия ООН и ее учреждений по этому вопросу», — сказал де Ривьер.

При этом Россия выступила против использования в ООН темы изменения климата для отвлечения дискуссий от причин конкретных вооруженных конфликтов.

«Называть изменение климата "основным фактором риска для международного мира и безопасности" — это преувеличение и чрезмерное упрощение одновременно. Это просто отвлекает время и ресурсы Совета безопасности от устранения коренных причин конфликтов», — заявил зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Чумаков.

Он отметил, что Совет безопасности уполномочен обсуждать конфликтные ситуации в конкретной стране и выявлять конкретные причины возникновения этих конфликтов.