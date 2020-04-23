В среду, 22 апреля, состоялось заседание Совета безопасности (СБ) ООН, посвященное тому, что может сделать ООН, чтобы предотвратить конфликты, связанные с климатом. Заседание прошло по т.н. формуле Арриа, что подразумевает консультации при участии не только дипломатов, но и представителей неправительственных организаций и общественности.
По словам постпреда Франции, последствия изменения климата уже углубили конфликты на Ближнем Востоке и в регионе Сахеля, в связи с чем он выступил с рядом рекомендаций.
«Мы хотим, чтобы генеральный секретарь каждые два года представлял Генеральной Ассамблее и Совету безопасности подробный доклад <…>, который давал бы для каждого региона мира оценку рисков для мира и безопасности, возникающих в результате изменения климата… Мы также предлагаем, чтобы генеральный секретарь назначил специального посланника, отвечающего за климат и безопасность, чтобы лучше координировать действия ООН и ее учреждений по этому вопросу», — сказал де Ривьер.
При этом Россия выступила против использования в ООН темы изменения климата для отвлечения дискуссий от причин конкретных вооруженных конфликтов.
«Называть изменение климата "основным фактором риска для международного мира и безопасности" — это преувеличение и чрезмерное упрощение одновременно. Это просто отвлекает время и ресурсы Совета безопасности от устранения коренных причин конфликтов», — заявил зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Чумаков.
Он отметил, что Совет безопасности уполномочен обсуждать конфликтные ситуации в конкретной стране и выявлять конкретные причины возникновения этих конфликтов.