«Коммунистическая партия Китая не сообщила своевременно о вспышке нового коронавируса Всемирной организации здравоохранения», — сказал Помпео.
Он утверждает, что власти Китая якобы месяц не сообщали о случаях передачи вируса от человека к человеку.
Кроме того, Помпео заявил, что КНР до сих пор не поделилась своими образцами коронавируса с международным сообществом.
Госсекретарь США также обвинил ВОЗ в том, что организация выпустила из-под контроля вспышку заболевания.
Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что Штаты прекращают финансирование ВОЗ за сокрытие информации о COVID-19.