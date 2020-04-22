Государственный секретарь США Майк Помпео в очередной раз обвинил КНР в несвоевременном сообщении о новом заболевании, а Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) - в неэффективной работе. Слова главы МИД США приводит РИА Новости 22 апреля

«Коммунистическая партия Китая не сообщила своевременно о вспышке нового коронавируса Всемирной организации здравоохранения», — сказал Помпео.

Кто создал пандемию? Китай и США обвиняют друг друга в разработке коронавируса SARS-CoV-2 © РИА Новости, Илья Наймушин | Перейти в фотобанк

Кроме того, Помпео заявил, что КНР до сих пор не поделилась своими образцами коронавируса с международным сообществом.

Госсекретарь США также обвинил ВОЗ в том, что организация выпустила из-под контроля вспышку заболевания.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что Штаты прекращают финансирование ВОЗ за сокрытие информации о COVID-19.