Самодельное взрывное устройство сработало в ночь на 22 апреля в закрытом торговом павильоне на Марсельской улице в Одессе. Об этом сообщает «Думская» со ссылкой на источники в полиции

«В Одессе ты не будешь на нем разговаривать»: пришедший в магазин сторонник украинского языка остался ни с чем © РИА Новости, Алексей Мальгавко | Перейти в фотобанк издание.

Сообщается, что бомба мощностью в 100 граммов в тротиловом эквиваленте была в картонной упаковке.

Отмечается, что в соседнем павильоне располагается мастерская по ремонту техники. Ее владелец в конце марта подрался с активистами националистических организаций из-за портрета Иосифа Сталина на своей машине, который активисты потребовали снять.