«Взрыв не сопровождался горением, и ущерб, причиненный этому и соседним объектам, относительно невелик. Повреждены рольставни и потолок. Жертв и пострадавших нет», — пишет издание.
Сообщается, что бомба мощностью в 100 граммов в тротиловом эквиваленте была в картонной упаковке.
Отмечается, что в соседнем павильоне располагается мастерская по ремонту техники. Ее владелец в конце марта подрался с активистами националистических организаций из-за портрета Иосифа Сталина на своей машине, который активисты потребовали снять.