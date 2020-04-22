«В Одессе ты не будешь на нем разговаривать»: пришедший в магазин сторонник украинского языка остался ни с чем
«В Одессе ты не будешь на нем разговаривать»: пришедший в магазин сторонник украинского языка остался ни с чем
© РИА Новости, Алексей Мальгавко | Перейти в фотобанк
«Взрыв не сопровождался горением, и ущерб, причиненный этому и соседним объектам, относительно невелик. Повреждены рольставни и потолок. Жертв и пострадавших нет», — пишет издание.

Сообщается, что бомба мощностью в 100 граммов в тротиловом эквиваленте была в картонной упаковке.

Отмечается, что в соседнем павильоне располагается мастерская по ремонту техники. Ее владелец в конце марта подрался с активистами националистических организаций из-за портрета Иосифа Сталина на своей машине, который активисты потребовали снять.    