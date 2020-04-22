По его словам, современная Белоруссия — это лаборатория, в которой в тепличных условиях происходит тестирование совершенно новых национальных и государственных проектов.
«Доктор Лукашенко в тепличных условиях ставит на собственном населении эксперименты не только с разными моделями государственного развития, но также и национального сознания», — сказал Корейба.
По его словам, таким образом белорусский президент пытается создавать в Белоруссии «нового человека». При этом постоянно происходят метания из одной крайности в другую, считает эксперт.
Поначалу создавали «советского человека», потом перешли к национальному; укрепляли дружбу с Россией, потом отменили; в курс в отношении Европы менялся как минимум трижды, отметил Корейба.
Такое, по его мнению, более нигде не возможно. Политолог не исключает, что в результате «этих экспериментов получится Франкенштейн».