Глава Одесского художественного музея Александр Ройтбурд призвал власти подумать над решением о возможном открытии музеев в рамках ослабления карантина, поскольку это грозит здоровью смотрителей. Об этом 21 апреля он написал в Facebook

По его мнению, открытие музеев в связи с анонсированным Минздравом ослаблением карантина может стать «еще большим ударом по музеям», чем прекращение их работы.

Он объяснил, что большинство смотрителей музеев — пожилые люди, и открытие музеев может поставить под удар их здоровье.

«Возможно, для небольших музеев в небольших городах этой проблемы не существует. Но в Киеве, Одессе, Львове и Днепре музеи к этому не готовы. Я говорил с коллегами из этих городов и наши позиции полностью совпали… В целом по стране сегодня открывать музеи нельзя. Надеюсь на ваше понимание», — написал он.

Во вторник 21 апреля, министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что Минздрав подаст на рассмотрение правительству решение о продлении карантина до 12 мая. Также предлагается ослабить карантин, в частности разрешить работу музеев и библиотек.