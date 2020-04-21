В ноябре 2019 года в центре Одессы на пересечении улиц Дерибасовской и Преображенской предприниматель из Кривого Рога нанес пять ударов кувалдой по памятной доске. При этом он был одет в маску Джокера — популярного антигероя американских комиксов и кинофильмов.
В реестре говорится, что он размахивал кувалдой еще до того, как дошел до памятного знака. Никаких нарушений психики или действий наркотиков не обнаружили. В суде мужчина раскаялся. За хулиганство он заплатит 8,5 тысячи гривен (около 25 тысяч рублей).
Мемориальный знак с портретом Иванова был установлен на пересечении улиц Дерибасовской и Преображенской в 2017 году. В ходе противостояний 2 мая участник «Правого сектора»* был смертельно ранен из огнестрельного оружия.
*Деятельность организации запрещена в РФ