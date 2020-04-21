Человеком, который в Одессе разбил мемориальную доску погибшему участнику Майдана в 2014 году Игорю Иванову, оказался частный предприниматель, который уже оштрафован. Об этом 21 апреля сообщается в судебном реестре

В Одессе разбили доску активисту «Правого сектора»*, погибшему в 2014 году

В реестре говорится, что он размахивал кувалдой еще до того, как дошел до памятного знака. Никаких нарушений психики или действий наркотиков не обнаружили. В суде мужчина раскаялся. За хулиганство он заплатит 8,5 тысячи гривен (около 25 тысяч рублей).

Мемориальный знак с портретом Иванова был установлен на пересечении улиц Дерибасовской и Преображенской в 2017 году. В ходе противостояний 2 мая участник «Правого сектора»* был смертельно ранен из огнестрельного оружия.

*Деятельность организации запрещена в РФ