В понедельник, 20 апреля, стоимость нефти WTI впервые в истории США опустилась на Нью-Йоркской товарной бирже до отрицательных показателей. К 16:36 по времени Восточного побережья США (23:36 мск) цена поставок энергоносителя в мае снизилась на $35,97 (196,88%) до минус $17,7. Стоимость поставок в июне подешевела примерно до $20 за баррель.
По мнению Трампа, такое падение является «финансовым вопросом», а не «нефтяной ситуацией».
«Это всего лишь финансовое давление. Никто ранее не слышал об отрицательных [ценах на] нефть, но это на короткий период времени», — заявил он, напомнив, что страны ОПЕК+ сократили добычу.
Сделка о сокращении добычи нефти в мае-июне была достигнута странами ОПЕК+ на экстренном заседании 12 апреля. Итоговая квота по снижению добычи в течение двух месяцев составит 9,7 миллионов б/с. Россия и Саудовская Аравия по условиям договоренностей сократят добычу нефти на равные доли — 2,5 миллиона б/с от базового уровня в 11 миллионов б/с.