Президент США Дональд Трамп убежден, что текущее падение цены на нефть WTI - скоротечное явление, которое объясняется в основном финансовым давлением. Такое мнение глава вашингтонской администрации выразил 20 апреля на брифинге в Белом доме, передает «Экономика сегодня»

Американская нефть рекордно дешевеет, хранилища переполнены © РИА Новости, Роман Галкин | Перейти в фотобанк

По мнению Трампа, такое падение является «финансовым вопросом», а не «нефтяной ситуацией».

«Это всего лишь финансовое давление. Никто ранее не слышал об отрицательных [ценах на] нефть, но это на короткий период времени», — заявил он, напомнив, что страны ОПЕК+ сократили добычу.

Сделка о сокращении добычи нефти в мае-июне была достигнута странами ОПЕК+ на экстренном заседании 12 апреля. Итоговая квота по снижению добычи в течение двух месяцев составит 9,7 миллионов б/с. Россия и Саудовская Аравия по условиям договоренностей сократят добычу нефти на равные доли — 2,5 миллиона б/с от базового уровня в 11 миллионов б/с.