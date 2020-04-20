Министерство обороны Германии рекомендовало купить у США давно морально устаревшие истребители F-18 на смену также устаревшим самолетам Tornado, сообщает РИА Новости 20 апреля

Как заявил на брифинге в Берлине спикер ведомства, решение о покупке может принять только бундестаг, и процесс будет длиться долгие годы.

Инициатором закупки выступает Аннегрет Крамп-Карренбауэр, возглавляющая военное ведомство.

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Таким образом, Германия отказывается от закупок производящегося в Германии истребителя Eurofighter Typhoon производства европейского концерна Airbus, главную роль в котором играют немецкие производители.

Eurofighter Typhoon уже состоит на вооружении Бундесвера, и закупка дополнительных экземпляров позитивно сказалась бы на стоимости обслуживания самолетов.

Из сообщения не ясно, о какой именно модификации F-18 идет речь. Первый F-18 разработки Boeing поднялся в воздух в 1995 году, на вооружение был принят в 2000-м.

При этом F-18 — палубный истребитель, а Германия не имеет на вооружении авианосцев.