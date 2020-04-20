Как заявил на брифинге в Берлине спикер ведомства, решение о покупке может принять только бундестаг, и процесс будет длиться долгие годы.
Инициатором закупки выступает Аннегрет Крамп-Карренбауэр, возглавляющая военное ведомство.
Ранее Der Spiegel со ссылкой на свои источники сообщал, что она намерена закупить у американской Boeing 45 истребителей F-18 вместо устаревших Tornado.
Таким образом, Германия отказывается от закупок производящегося в Германии истребителя Eurofighter Typhoon производства европейского концерна Airbus, главную роль в котором играют немецкие производители.
Eurofighter Typhoon уже состоит на вооружении Бундесвера, и закупка дополнительных экземпляров позитивно сказалась бы на стоимости обслуживания самолетов.
Из сообщения не ясно, о какой именно модификации F-18 идет речь. Первый F-18 разработки Boeing поднялся в воздух в 1995 году, на вооружение был принят в 2000-м.
При этом F-18 — палубный истребитель, а Германия не имеет на вооружении авианосцев.