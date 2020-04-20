Ночью в Черноморске (бывший Ильичёвск) Одесской области двое мужчин украли у пенсионерки пасхальную корзину. Об этом 20 апреля сообщает «Городская стража» в Facebook
По данным источника, мужчин задержали и доставили в Черноморское отделение полиции.
«Позже выяснилось, что они находятся в розыске за совершение других преступлений», — говорится в сообщении.При этом на сайте областной полиции соответствующая информация не приводится.
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