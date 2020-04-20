Ночью в Черноморске (бывший Ильичёвск) Одесской области двое мужчин украли у пенсионерки пасхальную корзину. Об этом 20 апреля сообщает «Городская стража» в Facebook

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