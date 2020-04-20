Вместе с Вербным воскресеньем. Харьковчане обнаружили неприятный сюрприз в пасхальном куличе — фото
Вместе с Вербным воскресеньем. Харьковчане обнаружили неприятный сюрприз в пасхальном куличе — фото
© РИА Новости, Сергей Пятаков | Перейти в фотобанк
По данным источника, мужчин задержали и доставили в Черноморское отделение полиции.

«Позже выяснилось, что они находятся в розыске за совершение других преступлений», — говорится в сообщении.При этом на сайте областной полиции соответствующая информация не приводится.    

 