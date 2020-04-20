Украинцы, которые испытывают нехватку средств из-за потери работы в период карантина, отказались смеяться над шуткой о переедании из популярного юмористического шоу «Квартал-95», создателем которого является нынешний украинский президент Владимир Зеленский. Выступление на днях было обнародовано в Instagram

В частности, актеры Евгений Кошевой и Юрий Ткач спели песню о карантинной диете, которая записана на мотив хита группы «Вопли Видоплясова» «Музыка». Они показали, как на самоизоляции постоянно переедают от скуки.

Пользователи соцсети в комментариях начали жаловаться на то, что пока одни «кривляются в роликах», другие страдают, потому что им нечего есть.

«У обычных людей столько денег нет, чтобы так жрать», — написала Оксана Александровна. «Студия Квартал-95». Справка © Facebook/Владимир Зеленский

«Сделайте лучше песню, как ваш "друг" оставил людей без заработка и денег», — отметил Костя Дердий.

«Не все могут пузико набить, многие сидят без работы», — написала Наталия Сергеевна.

«Поделитесь с нами, а то мы худеем не по дням, а по часам», — прокомментировала Мила Стойко.