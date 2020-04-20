В частности, актеры Евгений Кошевой и Юрий Ткач спели песню о карантинной диете, которая записана на мотив хита группы «Вопли Видоплясова» «Музыка». Они показали, как на самоизоляции постоянно переедают от скуки.
Пользователи соцсети в комментариях начали жаловаться на то, что пока одни «кривляются в роликах», другие страдают, потому что им нечего есть.
«У обычных людей столько денег нет, чтобы так жрать», — написала Оксана Александровна.
«Сделайте лучше песню, как ваш "друг" оставил людей без заработка и денег», — отметил Костя Дердий.
«Не все могут пузико набить, многие сидят без работы», — написала Наталия Сергеевна.
«Поделитесь с нами, а то мы худеем не по дням, а по часам», — прокомментировала Мила Стойко.