Ранее днепровский олигарх Игорь Коломойский призывал президента Украины Владимира Зеленского объявить дефолт, чтобы таким образом не отдавать долги Международному Валютному Фонду.
«У Коломойского в этом вопросе есть свои интересы. Все будет продаваться за бесценок, и под видом иностранных инвестиций и кредитов вернутся деньги, которые были выведены из страны вследствие грабежа национальной экономики», — пояснил эксперт.
По его мнению, чтобы действительно произошло очищение экономики, нужно дать стране возможность перенастроиться на другие рынки и другие источники инвестиций, которым может стать Евразийское интеграционное объединение.
В этом случае еще можно было бы рассуждать о каком-то дефолте (хотя для него сейчас не самое лучшее время), считает Дудчак. То есть это совершенно другое дело, и Коломойский в этом вопросе, как обычно, лукавит, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.