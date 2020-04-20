Говорить о дефолте как об очищении украинской экономики можно было бы, если бы Украина не просто объявила дефолт, а связала бы его с радикальной перестройкой внешней и внутренней политики. Об этом рассказал экономист и политолог Александр Дудчак в интервью изданию Украина.ру

Экономист Дудчак: Дефолт поможет Украине, если она поменяет свою политику © РИА Новости, Нина Зотина Игорь Коломойский призывал президента Украины Владимира Зеленского объявить дефолт, чтобы таким образом не отдавать долги Международному Валютному Фонду.

«У Коломойского в этом вопросе есть свои интересы. Все будет продаваться за бесценок, и под видом иностранных инвестиций и кредитов вернутся деньги, которые были выведены из страны вследствие грабежа национальной экономики», — пояснил эксперт.

По его мнению, чтобы действительно произошло очищение экономики, нужно дать стране возможность перенастроиться на другие рынки и другие источники инвестиций, которым может стать Евразийское интеграционное объединение.

В этом случае еще можно было бы рассуждать о каком-то дефолте (хотя для него сейчас не самое лучшее время), считает Дудчак. То есть это совершенно другое дело, и Коломойский в этом вопросе, как обычно, лукавит, заключил собеседник издания.

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