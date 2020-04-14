Экономист и политолог Александр Дудчак в интервью изданию Украина.ру рассказал об истинных намерениях сотрудничества Киева и Международного Валютного Фонда, а также назвал обстоятельства, при которой Украине следовало бы объявить дефолт

Гаврилечко: Украина уже 5 лет делает новые долги, чтобы отдать старые. Это и есть дефолт © Facebook/Александр Петрачков - Александр, министр финансов Марченко ранее заявлял, что без сотрудничества с МВФ Украине будет очень сложно, но никакого дефолта тем не менее не будет. Если это так, то почему Киев упрямо продолжает сотрудничать с фондом?

— Да, обойтись можно было бы и без МВФ. Но для этого нужно по-другому строить внешнюю политику. Не надо было терять рынки, не нужно было терять партнеров по международной кооперации. Но после госперворота 2014 года к власти пришли те, кто умышленно заводил Украину в зависимость от МВФ.

Сейчас все эти рассуждения больше для публики. Будет дефолт или не будет — зависит от решений, которые принимаются далеко за пределами Украины. Вообще все прекрасно знают, что Украина живет в состоянии дефолта с 2015 года, отказавшись платить по внешним долгам.

Все разговоры о реструктуризации и прочем — это следствие того самого фактического дефолта, который пока еще официально не объявили те, кто это давно мог это сделать. Пока в этом необходимости нет, но она может появиться в обозримом будущем, когда нужно будет пускать с молотка остатки государственных активов.

Это уже вопрос тактики внешних кредиторов и тех сил, которые пришли к власти после переворота. То, что Украина находится под внешнем управлением, демонстрируется на каждом заседании Верховной Рады, во время выборов, и ни для кого это не секрет.

- Олигарх Коломойский ранее говорил о дефолте как об очищении экономики. Могут ли внутренние силы Украины в условиях кризиса и пандемии прекратить сотрудничество с фондом и сделать страну более самостоятельной?

— Говорить о дефолте как об очищении можно было бы, если бы Украина не просто объявила дефолт, а связала бы его с радикальной перестройкой внешней и внутренней политики. Просто объявить дефолт — значит пустить Украину с молотка.

У Коломойского в этом вопросе есть свои интересы. Все будет продаваться за бесценок, и под видом иностранных инвестиций и кредитов вернутся деньги, которые были выведены из страны вследствие грабежа национальной экономики.

Для того, чтобы действительно произошло очищение, нужно дать стране возможность перенастроиться на другие рынки и другие источники инвестиций. Это можно было бы сделать, если бы Украина объявила, что наш курс теперь не на Европейский Союз, а на Евразийское интеграционное объединение.

В этом случае еще можно было бы рассуждать о каком-то дефолте (хотя для него сейчас не самое лучшее время). То есть это совершенно другая тема, и тут Коломойский как обычно лукавит.

- А почему фонд так держится за Украину? Это ценный экономический актив, или есть другие причины?

— МВФ — это представитель интересов «коллективного Запада», более конкретно — США (в первую очередь демократов, хотя и республиканцам это тоже интересно). Вокруг Украины уже не первое десятилетие происходит противоборство различных геополитических сил.

Это и важнейшее геополитическое положение, это и огромные территории, это и достаточно емкий рынок (как бы там ни было), это и желание Запада не допустить формирование геополитического полюса на постсоветском пространстве.

Глава Минфина рассказал, сможет ли Украина выжить без денег МВФ © РИА Новости, Наталья Селиверстова | Перейти в фотобанк

В этом смысле Украина — важнейшая территория, которая на многие годы вперед будет привлекать к себе внимание и Запада, и Востока (повезло ей или не повезло). Если бы не госпереворот, и интеграция шла бы в интересах населения, а не в интересах заокеанских сил, ей бы повезло больше.

- Вы сказали, что Украине нужно менять внешнеполитическую ориентацию. А будет ли сегодняшняя Украина для той же России интересна как полноценный экономический партнер?

— Украина для России всегда будет интересна как полноценный экономический партнер. Другое дело, что украинская власть вопреки интересам общества, уничтожала те отрасли экономики, которые могли бы принести пользу.

Да, сейчас уже все видят бесперспективность так называемой европейской интеграции. Евросоюз уже потерял около 11 млрд евро, и сейчас будет урезано финансирование всех стран. Но даже в случае резкого разворота на Восток Украина уже не получит тех возможностей, которые она могла бы приобрести, если бы эта интеграция проходила естественным путем.

Украина могла войти в новое Евразийское объединение на правах соучредителя и участвовать в формировании условий для функционирования в рамках этого объединения. Сейчас она уже не сможет получить такие права. Ей придется приспосабливаться к новой ситуации в обществе и экономике. Но в любом случае это более перспективно, чем сказочная фикция с евроинтеграцией.