Это означает, пояснил эксперт, что сначала экономические отношения стран объединения просядут, а когда будут сниматься карантинные ограничения по мере восстановительного роста, национальные элиты должны будут понять, что необходимо восстановить промышленную кооперацию внутри Союза.
«Второй этап будет связан с одним общим геополитическим правилом: юг кормит север, а север защищает юг. В наших условиях это значит, что северянам, то есть гражданам России, не хватает фруктов и овощей, которые в изобилии производятся в южных республиках», — указал Уралов.
По его словам, южным республикам Евразийского союза катастрофически не хватает промышленного капитала, который бы инвестировал в создание новых рабочих мест, и им необходимо усложнять производимую ими продукцию и переработку.
Там производится много сельхозпродукции, но она не проходит даже частичной и первичной обработки, многое теряется из-за торговых войн, гниёт и вообще не попадает на наши прилавки, сетует политолог.
Если наладить хотя бы первичную переработку, это создаст рабочие места и повысит товарообмен, и нужно надеяться, что это понимание необходимости кооперации возникнет, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.