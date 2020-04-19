ЕврАзЭс после пандемии будет проходить через два этапа, первый из которых будет сопряжен с восстановительным ростом. Об этом рассказал шеф-редактор проекта «СОНАР-2050» Семен Уралов в интервью изданию Украина.ру

Семен Уралов: Нас ждут перегретые рынки труда и социальные взрывы © Facebook, Семен Уралов

«Второй этап будет связан с одним общим геополитическим правилом: юг кормит север, а север защищает юг. В наших условиях это значит, что северянам, то есть гражданам России, не хватает фруктов и овощей, которые в изобилии производятся в южных республиках», — указал Уралов.

По его словам, южным республикам Евразийского союза катастрофически не хватает промышленного капитала, который бы инвестировал в создание новых рабочих мест, и им необходимо усложнять производимую ими продукцию и переработку.

Там производится много сельхозпродукции, но она не проходит даже частичной и первичной обработки, многое теряется из-за торговых войн, гниёт и вообще не попадает на наши прилавки, сетует политолог.

Если наладить хотя бы первичную переработку, это создаст рабочие места и повысит товарообмен, и нужно надеяться, что это понимание необходимости кооперации возникнет, заключил собеседник издания.

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