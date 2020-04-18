Политолог напомнил, что все последние голосования за ключевые законопроекты, инициированные президентом, дают всего 200-206 голосов.
«И судя по тому, как высказываются депутаты от «Слуги народа», я пока не вижу предпосылок к тому, чтобы они нашли точки соприкосновения. Другое дело, как это повлияет на принятие законопроектов. Всегда находятся фракции, которые дают голоса. В этом вопросе мы вернулись к ситуации, которая была при Петре Алексеевиче Порошенко. Когда де-юре существовала коалиция, но де-факто были ситуативные голосования», — пояснил Бизяев.
Как отметил ранее политолог Кирилл Молчанов, так называемый антиколомойский закон продолжает «разваливать» монобольшиство в парламенте, и ради судьбоносных решений президенту Владимиру Зеленскому придется договариваться о голосах с другими фракциями.