Политолог Руслан Бизяев в интервью изданию Украина.ру прокомментировал наиболее громкие события политической жизни Украины на минувшей неделе

В четверг, 16 апреля, депутаты Верховной Рады приняли изменения в регламенте парламента, по сути, открыв путь к принятию закона о банках

- Руслан, как вы считаете, примут ли так называемый антиколомойский закон? И не расколет ли это еще сильнее «Слугу народа»?

— Судя по тому, как развиваются события, закон все-таки примут. Другой вопрос, насколько он будет устраивать тех, кто настаивал на приятии этого законопроекта, то есть Международный валютный фонд.

«Каждый сам за себя, кредитов не будет» — Бизяев о внешней политике Украины в период пандемии © Facebook, Руслан Бизяев | Facebook, Руслан Бизяев | Перейти в фотобанк

Второй момент относительно раскола в «Слуге народа», уже углубляться там дальше некуда. Все последние голосования за ключевые проекты, инициированные президентом, дают голоса в диапазоне 200-206 голосов.

И судя по тому, как высказываются депутаты от «Слуги народа», я пока не вижу предпосылок к тому, чтобы они нашли точки соприкосновения. Другое дело, как это повлияет на принятие законопроектов. Всегда находятся фракции, которые дают голоса. В этом вопросе мы вернулись к ситуации, которая была при Петре Алексеевиче Порошенко. Когда де-юре существовала коалиция, но де-факто были ситуативные голосования.

- СБУ отчиталась о «самом громком разоблачении за историю независимой Украины»: как сообщил глава ведомства Баканов, генерал Шайтанов работал на российские спецслужбы. На ваш взгляд, почему эту спецоперацию провели именно сейчас? Связано ли это с какими-то другими политическими событиями? И доведут ли это, пока громкое в пиар-смысле, дело до конца?

— Я вполне допускаю, что здесь могла работать российская разведка, вы же допускаете, что на территории России могут работать разведки Британии и США?

Но в этом деле у меня пока что больше вопросов, чем ответов. Из того, что опубликовано официально, я пока не могу сложить общую картину.

Первый вопрос, который у меня возникает, это неужели в ФСБ или ГРУ работают настолько непрофессиональные люди, которые напрямую отдают приказы?

- На неделе незаметно прошла шестая годовщина начала АТО. Война фактически продолжается, в четверг стороны обменялись пленными. По вашим прогнозам, как коронавирус и происходящее вокруг него повлияет на конфликт в Донбассе?

— Тут два параллельных процесса, которые между собой взаимосвязаны косвенно. Безусловно, коронавирус снизил боевую активность, на каком-то этапе даже показалось, что он остановил войну, но мы видим, что, к сожалению, ситуация далека от идеала.

Политолог Бизяев: Коронавирус для Донбасса сделал то, что не смогли сделать ни Москва, ни Киев © Facebook, Руслан Бизяев | Facebook, Руслан Бизяев | Перейти в фотобанк Эмманюэля Макрона.

Но политическая составляющая Минска, которая является ключевой для решения конфликта, пока что находится в подвешенном состоянии. То есть для того, чтобы состоялась следующая встреча в "нормандском формате", каждой из сторон необходимо "выполнить домашнее задание". В условиях Украины — это имплементации формулы Штайнмайера в законодательство и определение дальнейшей судьбы особого статуса Донбасса.

Пока что на день сегодняшний я не вижу глобальных прорывов в этих вопросах.

- То есть ждать политического урегулирования в ближайший год не приходится?

— Я бы не был столь пессимистичным. Насколько я понимаю, вопрос местных выборов в Донбассе на эту осень не снят с повестки дня. До осени нужно завершить все составляющие этого процесса. Поэтому будем надеяться, что к середине лета процесс будет разморожен. И здесь очень важно, как общество на Украине будет относиться к этим вопросам. То есть для того, чтобы совершить кардинальный прорыв в ситуации на Донбассе, надо, в первую очередь, перезагрузить идеологию.