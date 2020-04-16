Президент Украины Владимир Зеленский бездарно растратил свою власть в первые полгода правления, теперь он становится копией своего предшественника, которого обещал отправить за решетку, рассказал политолог Кирилл Молчанов в интервью изданию Украина.ру

В четверг, 16 апреля, на внеочередном заседании Верховной Рады депутаты проголосовали за изменение регламента работы парламента. Этим они сильно упростили принятие «антиколомойского» закона о запрете возврата банков во втором чтении.

Ранее к закону подали более 16 тысяч правок, что председатель фракции «Слуги народа» Давид Арахамия называл «правкотерроризмом». Теперь фракции смогут настаивать на пяти, отдельные депутаты — на одной правке.

- Кирилл, как вы считаете, не станет ли голосование за банковский закон очередным фактором раскола внутри «Слуги народа»? Ведь там достаточно сильна условная группа Коломойского.

— Мы это уже видели, когда голосовали за рынок земли. И сегодня для изменений в регламент свои голоса отдали только 202 «слуги народа», а это не большинство.

Мы видим, что дальше фрагментация будет продолжаться не только по линии Коломойский и остальных, но и условная группа настроенных на западных кредиторов, условных «соросят», они тоже будут гнуть свою линию.

Так что это продолжение развала монобольшинства. Уже очевидно, что для всех острых, важных, судьбоносных решений придется договариваться с другими фракциями, чтобы добирать голоса Зеленскому и Офису президента.

- Как дальше будет строиться работа команды Зеленского в Раде?

— Никаких «турборежимов» больше не будет, все будет сводиться к торгу, договорнякам, кулуарщине, такой типичной для украинского политикума.

Зеленский бездарно провел свои первые полгода президентства, когда у него была вся вертикаль власти, чтобы формировать свою политику. «Сидит на игле в виде кредитов». Кость Бондаренко о зависимости Украины от МВФ © РИА Новости, Нина Зотина

Теперь придется идти на договоренности со старыми политическими группами.

- Чем опасно для Зеленского сближение с тем же Порошенко, помимо того, что люди не поймут союз с одиозным политиком, которого Зеленский обещал посадить?

— Вот эта линия на сохранение вектора развития Украины, которая досталась Зеленскому в наследство от Порошенко и Гройсмана (это примат МВФ, это прозападный курс, это сохранение гуманитарной политики времен Порошенко, это старые подходы к разрешению конфликта в Донбассе), будет превалировать.

Зеленский вступает в такую идеологически-политическую канву Петра Порошенко. То есть он, видимо, будет вынужден собирать голоса в парламенте за счет фракции Порошенко, соответственно, он будет постепенно перенимать их идеологическую и ценностную карту.

- То есть, вы считаете, что ожидать условного разворота на восток от Зеленского уже не стоит?

— Каких-то мирных инициатив Зеленского или попыток реанимировать урегулирование в Донбассе мы уже не увидим, будет и дальше продолжаться ситуация «ни войны, ни мира».

Этот вектор будет оставаться неизменным как минимум ближайший год, пока остается турбулентность с экономическим кризисом.

Люфт возможностей очень серьезно сжался для президента, и это явно отразится на его рейтингах, потому что люди, когда за него голосовали, ожидали каких-то изменений в курсе развития Украины, а сейчас мы видим полную преемственность того, что ему досталось от Порошенко.

- По вашим прогнозам, примут ли «антиколомойский» закон о банках во втором чтении, как того требует МВФ?

— Это уже очевидно как божий день. Это было очевидно еще на прошлой неделе, когда пошли на голосование по рынку земли, которое является гораздо более болезненным для Зеленского в плане общественной поддержки.

А мы видим, что он очень зависим от поддержки, как бывший актер, театрал: ему необходимо, чтобы ему все время аплодировали.

Если они пошли на то, против чего 70% украинцев, то естественно, что Офис президента и остатки монобольшинства пойдут и наперекор воли Коломойского.

- Насколько соответствующими основному закону страны вы считаете принятые поправки?

— Они сегодня провели вот эту процедуру, которая с точки зрения конституционности является достаточно сомнительной.

Теперь они поменяли регламент, чтобы можно было вот эти правки упорядочить в определенный кейс по группам, чтобы все это можно было проголосовать буквально за несколько часов. Политолог Молчанов: Зеленский запуган своим окружением © Facebook, Денис Жарких | Facebook, Денис Жарких | Перейти в фотобанк

Ну, естественно, они это сделают, несмотря на то что будут устраивать какие-то козни депутаты от Коломойского в парламенте.

- На ваш взгляд, после принятия документа путь к новому кредитному траншу для Украины открыт?

— Скорее всего да, но только к первому траншу. Не к $8 млрд, про которые Зеленский рассказывал, и еще $2 млрд от Мирового банка.

К первому траншу скорее всего откроют, а впоследствии, как показывает практика, МВФ будет выдвигать новые требования.

- Можете спрогнозировать какие?

— Например, они уже сослались на тот же Мировой банк, которому не понравился закон о рынке земли, и его уже требуют изменить.

Впоследствии международные кредиторы будут выдвигать еще более жесткие требования по различному спектру вопросов, не только по земле.

Думаю, будет и по борьбе с коррупцией, возможно, потом по недрам или по концессии портов или аэропортов, для того чтобы постоянно держать на коротком поводке руководство Украины.

Первый транш дадут в мае, а впоследствии все будет не так гладко, как думает нынешний президент.