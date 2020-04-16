Тополиный пух может стать новым потенциальным переносчиком коронавируса и способствовать его распространению. Об этом 15 апреля сообщила иммунолог-аллерголог, кандидат медицинских наук Надежда Логина в эфире nsn.fm

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Врач уточнила, что уже в ближайшее время начнется сезон цветения, и у склонных к аллергии людей активизируются защитные реакции слизистых оболочек.

Аллергики попадут в группу риска (Логина отметила, что речь идет о более чем 20% населения планеты).

Ранее ведущий пульмонолог России Александр Чучалин предположил, что к середине июня эпидемия в стране пойдет на спад. По словам главного эпидемиолога Минздрава Николая Брико, снижение числа зараженных возможно в июне-июле.