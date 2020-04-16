По ее мнению, если к середине июня эпидемия не прекратится, то сложится особенно тяжелая ситуация.
Врач уточнила, что уже в ближайшее время начнется сезон цветения, и у склонных к аллергии людей активизируются защитные реакции слизистых оболочек.
Аллергики попадут в группу риска (Логина отметила, что речь идет о более чем 20% населения планеты).
Ранее ведущий пульмонолог России Александр Чучалин предположил, что к середине июня эпидемия в стране пойдет на спад. По словам главного эпидемиолога Минздрава Николая Брико, снижение числа зараженных возможно в июне-июле.