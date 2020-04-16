Государственное бюро расследований (ГБР) Украины в ближайшее время может возглавить экс-адвокат Виктора Януковича Александр Бабиков. О правовой коллизии, связанной с этим, рассказал нынешний и.о. директора ведомства Александр Соколов, слова которого приводит 15 апреля «Украинская правда»

Известно, что Бабиков был одним из адвокатов Януковича, однако не основным. Позднее он был назначен заместителем временного директора ГБР Ирины Венедиктовой, которая затем стала генеральным прокурором Украины. По закону, именно Бабиков должен был временно занять кресло главы Госбюро, однако этого не произошло и врио директора стал Соколов. Депутаты Порошенко вышли на протест против назначения адвоката Януковича в ГБР © Facebook, iryna.gerashchenko

«На момент, когда Венедиктова была назначена [генпрокурором], Бабиков находился в отпуске по семейным обстоятельствам или на больничном, я уже не помню. Не было его неделю. Я был сам. Собрал юристов, собрал кадры. Бабиков в отпуске. Его как? Отзывать? А кто должен отзывать, Венедиктова уже назначена, она не может подписывать приказы. И было принято решение, поскольку был этот 60-дневный срок, я сам на себя подписал приказ, что я приступаю исполнять обязанности. Потому что никого нет. Временного и.о. директора уже нет, Бабикова нет, есть только я и больше никого», — пояснил Соколов.

По его словам, скоро двухмесячный срок его полномочий подойдет к концу, и есть вероятность, что на следующие 60 дней ГБР возглавит Бабиков.

«Но вопрос такой — заканчивается 60-дневный срок, и "адвокат дьявола" Бабиков, как вы все о нем пишете, станет и.о. директора ГБР. На 60 дней. Если не будут избраны другие еще заместители», — добавил нынешний временный глава Госбюро расследований.

Ранее сам Бабиков открестился от защиты Януковича, подчеркнув, что всего лишь подписывал некие технические документы, будучи юристом адвокатского объединения «Авер лекс», которое защищало экс-президента Украины. При этом журналисты «Слiдство. Iнфо» утверждают, что Бабиков активно принимал участие в процессе над Януковичем, о чем свидетельствует данные открытого реестра судебных решений.