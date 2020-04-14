Посол ФРГ в Москве Геза Андреас фон Гайр заявил, что «Северный поток-2» необходим Германии, ФРГ отвергает санкции США и выражает надежду на то, что проект будет реализован вопреки кризису. Его слова приводит Интерфакс 14 апреля

Строящийся трубопровод важен для энергетической безопасности Германии и других европейских государств, сказал дипломат.

«Германия отвергает экстерриториальные санкции, которые были объявлены со стороны США, в том числе и по отношению к проекту "Северный поток-2". В данном вопросе Германия придерживается иной точки зрения, чем США», — подчеркнул посол.

Великое газовое противостояние. Борьба за «Северный поток - 2» вступает в новую фазу © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

США в конце 2019 года ввели санкции против компаний, реализующих проекты газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток».

Из-за этого швейцарская Allseas остановила работы по прокладке «Северного потока-2». «Газпрому» пришлось задействовать собственный трубоукладчик «Академик Черский».

Судно дооборудовано и сейчас следует в Балтийское море, где продолжит реализацию проекта. Его завершение запланировано на начало 2021 года.