Строящийся трубопровод важен для энергетической безопасности Германии и других европейских государств, сказал дипломат.
«Германия отвергает экстерриториальные санкции, которые были объявлены со стороны США, в том числе и по отношению к проекту "Северный поток-2". В данном вопросе Германия придерживается иной точки зрения, чем США», — подчеркнул посол.
Он отметил, что проект «Северного потока-2» рассчитан на долгосрочную перспективу, однако компании, участвующие в его реализации, должны сами оценить, как на него повлияет коронавирусный кризис.
США в конце 2019 года ввели санкции против компаний, реализующих проекты газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток».
Из-за этого швейцарская Allseas остановила работы по прокладке «Северного потока-2». «Газпрому» пришлось задействовать собственный трубоукладчик «Академик Черский».
Судно дооборудовано и сейчас следует в Балтийское море, где продолжит реализацию проекта. Его завершение запланировано на начало 2021 года.