Полиция Украины возбудила 56 уголовных дел за нарушение карантина из-за распространения коронавируса. Об этом 13 апреля сообщили на сайте министерства внутренних дел страны

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк говорится в материале.

Также они составили больше 6 тысяч административных протоколов по статье о нарушении правил карантина Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Больше всего правонарушений зафиксировали в Днепропетровской области — 1008, Киеве — 791, Львовской области — 453, Запорожской — 398, Одесской — 303 и Харьковской области — 301.

Правительство Украины с 6 апреля ужесточило карантинные меры в стране, в частности запретило собираться на улице в группы более двух человек, за исключением случаев сопровождения детей. Также запрещается гулять в парках, лесопарковых зонах и набережных, посещать спортивные и детские площадки. Украинцев обязали носить средства индивидуальной защиты и при выходе из дома иметь документы, подтверждающие личность.