В новом госбюджете расходы на фонд борьбы с коронавирусом уменьшили с 94 млрд гривен до 66,3 млрд гривен.
«Если увеличивать дефицит бюджета на определенные цифры, деньги можно пустить на борьбу с последствиями эпидемии и кризиса, вызванного ограничительными мерами, а можно — на лоббистские проекты. И пока что мы, к большому сожалению, видим, что лоббистские проекты выигрывают», — объяснил собеседник издания.
Одним из таких проектов он назвал строительство аэропорта в Днепре. По его словам, если в бюджете не будет денег на борьбу с кризисом, то и аэропорт потом может не понадобиться.
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