Депутаты, избранные по мажоритарной системе, лоббируют областные проекты и стремятся оставить бюджетные средства в регионах. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт аналитическо-консалтингового центра «Украинская фабрика мыслей» Юрий Гаврилечко

Гаврилечко: Украина уже 5 лет делает новые долги, чтобы отдать старые. Это и есть дефолт © Facebook/Александр Петрачков

«Если увеличивать дефицит бюджета на определенные цифры, деньги можно пустить на борьбу с последствиями эпидемии и кризиса, вызванного ограничительными мерами, а можно — на лоббистские проекты. И пока что мы, к большому сожалению, видим, что лоббистские проекты выигрывают», — объяснил собеседник издания.

Одним из таких проектов он назвал строительство аэропорта в Днепре. По его словам, если в бюджете не будет денег на борьбу с кризисом, то и аэропорт потом может не понадобиться.

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