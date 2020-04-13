«Я обращаюсь к правоохранительным органам [с просьбой] проконтролировать соблюдение этого решения», — написал он.
Также мэр сообщил, что из 79 случаев заболевания, зарегистрированных за минувшие сутки, 63 зафиксированы в Киево-Печерской лавре. Всего там уже более 90 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.
Кроме того, по словам Кличко, город немедленно направит в Лавру мобильные рентгены и бригаду медиков для забора образцов для ПЦР-тестирования, чтобы иметь «реальную картину очага заболевания».