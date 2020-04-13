«Был выдающимся духовным отцом». Киево-Печерская лавра понесла первую потерю из-за коронавируса
«Был выдающимся духовным отцом». Киево-Печерская лавра понесла первую потерю из-за коронавируса
© РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк
«Я обращаюсь к правоохранительным органам [с просьбой] проконтролировать соблюдение этого решения», — написал он.

Также мэр сообщил, что из 79 случаев заболевания, зарегистрированных за минувшие сутки, 63 зафиксированы в Киево-Печерской лавре. Всего там уже более 90 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.

Кроме того, по словам Кличко, город немедленно направит в Лавру мобильные рентгены и бригаду медиков для забора образцов для ПЦР-тестирования, чтобы иметь «реальную картину очага заболевания».    