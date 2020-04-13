Киево-Печерская лавра, по решению комиссии по чрезвычайным ситуациям украинской столицы, закрывается на карантин. Об этом 13 апреля мэр Виталий Кличко сообщил в своем Telegram-канале

«Был выдающимся духовным отцом». Киево-Печерская лавра понесла первую потерю из-за коронавируса © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк написал он.

Также мэр сообщил, что из 79 случаев заболевания, зарегистрированных за минувшие сутки, 63 зафиксированы в Киево-Печерской лавре. Всего там уже более 90 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.

Кроме того, по словам Кличко, город немедленно направит в Лавру мобильные рентгены и бригаду медиков для забора образцов для ПЦР-тестирования, чтобы иметь «реальную картину очага заболевания».