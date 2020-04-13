«В Миграционной службе Украины зарегистрировано заявление от Нодара Асояна о предоставлении ему статуса беженца. По словам заявителя, в России его преследуют по политическим мотивам, в частности, за поддержку якобы оказываемую им ВСУ на Донбассе», — говорится в сообщении.
Также отмечается, что 47-летний Асоян, более известный в криминальной среде как Нодар Руставский, находится в международном розыске по девяти эпизодам совершения краж в составе организованной им преступной группы на территории автовокзала Ростова-на-Дону в период с 6 января 2002 по 15 марта 2006 года. По версии следствия, Асоян причастен к разбойному нападению, совершенному с применением насилия, опасного для жизни и здоровья потерпевшего, группой лиц по предварительному сговору.