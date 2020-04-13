Миграционная служба Украины зарегистрировала прошение о предоставлении политического убежища известного в криминальных кругах гражданина Грузии Нодара Асояна, который объявлен в международный розыск по девяти эпизодам. Об этом 12 апреля сообщил «Прайм крайм»

Криминал на карантине. Карманники в Украине легли «на дно», а у мошенников самый сенокос © РИА Новости, Константин Чалабов | Перейти в фотобанк сообщении.

Также отмечается, что 47-летний Асоян, более известный в криминальной среде как Нодар Руставский, находится в международном розыске по девяти эпизодам совершения краж в составе организованной им преступной группы на территории автовокзала Ростова-на-Дону в период с 6 января 2002 по 15 марта 2006 года. По версии следствия, Асоян причастен к разбойному нападению, совершенному с применением насилия, опасного для жизни и здоровья потерпевшего, группой лиц по предварительному сговору.