В Александровскую больницу Киева госпитализировали 58-летнего настоятеля Киево-Печерской лавры, митрополита Вышгородского и Чернобыльского Павла. Об этом 12 апреля сообщила ТСН со ссылкой на пресс-службу храма

Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 20:00 12 апреля © бюллетень

Владыка Павел имеет проблемы с давлением, а также страдает сахарным диабетом.

«Он не на искусственной вентиляции легких, а находится в больнице в обычной палате, не в реанимации. Голос у него не хриплый, температура в пределах нормы», — рассказали в пресс-службе.

Ранее мэр украинской столицы Виталий Кличко сообщил, что в Киево-Печерской лавре зафиксировали 26 случаев COVID-19.

На Украине к 12 апреля зарегистрировали 2777 случаев заболевания, 83 заразившихся умерли (смертность 3.0%), 89 выздоровели.