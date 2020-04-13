Священнослужитель до недавнего времени соблюдал режим самоизоляции после того, как сдал тест на коронавирусную инфекцию. Результаты теста пока неизвестны.
Владыка Павел имеет проблемы с давлением, а также страдает сахарным диабетом.
«Он не на искусственной вентиляции легких, а находится в больнице в обычной палате, не в реанимации. Голос у него не хриплый, температура в пределах нормы», — рассказали в пресс-службе.
Ранее мэр украинской столицы Виталий Кличко сообщил, что в Киево-Печерской лавре зафиксировали 26 случаев COVID-19.
На Украине к 12 апреля зарегистрировали 2777 случаев заболевания, 83 заразившихся умерли (смертность 3.0%), 89 выздоровели.