Президент Белоруссии Александр Лукашенко в вопросе борьбы с коронавирусом занимает точно такую же позицию, как и в вопросе возвращения Крыма в состав России. Об этом рассказал член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько в интервью изданию Украина.ру

Богдан Безпалько: Пандемия показала, что с нынешней Белоруссией мы не можем объединиться, так же как и с Украиной © РИА Новости, Нина Зотина

«Так и здесь. С одной стороны, пандемию называют «психозом», а с другой — просят деньги у Всемирного банка на преодоление эпидемии. Но если эпидемии нет, на что вы просите деньги? Тогда деньги вам должны выделяться на какие-то другие цели», — подчеркнул Безпалько.

Политолог считает, что Лукашенко отказывается официально объявить в стране эпидемию в силу экономических причин, поскольку не хочет тратить деньги в год выборов на борьбу с вирусом, желая потратить их на иные цели.

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