В частности, пояснил эксперт, белорусская сторона на официальном уровне не признает суверенитета России над полуостровом, но при этом подает в суд на крымские фирмы именно в российские суды, признавая этот суверенитет де-факто.
«Так и здесь. С одной стороны, пандемию называют «психозом», а с другой — просят деньги у Всемирного банка на преодоление эпидемии. Но если эпидемии нет, на что вы просите деньги? Тогда деньги вам должны выделяться на какие-то другие цели», — подчеркнул Безпалько.
Политолог считает, что Лукашенко отказывается официально объявить в стране эпидемию в силу экономических причин, поскольку не хочет тратить деньги в год выборов на борьбу с вирусом, желая потратить их на иные цели.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.