Член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько в интервью изданию Украина.ру оценил меры, предпринимаемые президентом Белоруссии Александром Лукашенко в борьбе с пандемией, и рассказал, каким на самом деле должно быть Союзное государство

«Коронавирус из всех утюгов», «Не занимайтесь дурью» — Лукашенко о самоизоляции © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк - Богдан, чего больше в решении Лукашенко повременить с формальными ограничениями: политики, экономики или искренней уверенности в том, что республика справится с коронавирусом?

— Здесь больше экономики. Объявление эпидемии чревато для Лукашенко дополнительными расходами в год выборов, когда деньги нужны ему совсем для другого. Кроме того, он уже теряет свой электорат. Тот образ «отца нации» и «Батьки», который Лукашенко создавал усилиями политологов и имиджмейкеров, сейчас начинает разрушаться.

«Батьке» оказываются безразличны судьбы людей, которые живут в Витебске (актер Виктор Дашкевич, который умер от коронавируса по дороге на работу). По мнению Лукашенко, достаточно лишь водки, сметаны, масла, трактора, сала и дыма от костра, чтобы избавиться от какого-то там вируса, потому что якобы никакого вируса нет, а все это — «массовый психоз».

Белоруссия как государство находится в очень сложной экономической ситуации. Вирус для режима Лукашенко — очень большая беда, поскольку он вынуждает государство как-то тратить деньги, вместо того чтобы тратить их на предвыборную агитацию, а также на подачки для силовиков и бюджетников.

Поскольку пока эпидемия в Белоруссия не объявлена, то и расходы для белорусского режима минимальны. Возможно, они возрастут ввиду того, что придется признать эпидемию.

Вообще, эта эпидемия напоминает мне признание белорусским режимом Крыма. Де-факто они признают его российской территорией, подавая в российские суды и финансовые организации на учреждение, которое расположено в Крыму, экономически взаимодействует с белорусской стороной и должно им деньги. Но на государственном уровне, на уровне МИДа, никто суверенитет России над Крымом не признает.

Так и здесь. С одной стороны, пандемию называют «психозом», а с другой стороны — просят деньги у Всемирного банка на преодоление эпидемии. Но если эпидемии нет, на что вы просите деньги? Тогда деньги вам должны выделяться на какие-то другие цели.

- Как вы оцениваете российско-белорусское взаимодействие в вопросе борьбы с пандемией?

— Очень некрасиво ведет себя белорусская власть по отношению к России. Россия уже направила Минску в помощь третью партию тестов на коронавирус (10 тыс.), наконец-то эту партию заметили, но при этом брезгливо бросили, что мы, мол, вас о помощи не просили.

Но раз у вас нет эпидемии, то о чем речь? О каких кредитах, о каких деньгах? Зачем вам нужны тесты? Покупайте их по рыночной цене. Тесты нужны нам. Они нужны нашим настоящим союзникам. Нужны тем странам, которые просят у нас гуманитарную помощь.

Например, Дональд Трамп, лидер страны, которая открыто выступает как наш конкурент и как наш противник, сказал, что ему безразлична пропаганда в отношении России, потому что сейчас эпидемия и ему нужна эта помощь. Американцы — очень прагматичные люди. Они закупили у России аппараты ИВЛ, несмотря на то, что они изобретены предприятием, которое находится под санкциями.

Если американцам нужно, они нарушают свои же запреты. А белорусская власть в этом отношении ведет себя по отношению к России и русскому народу неправильно, хотя зависит от России.

- Я слышал, наоборот, что белорусская сторона благодарна за эти 10 тысяч тестов, что Россия продала ей еще 30 тысяч, и в этом вопросе между Москвой и Минском все хорошо.

— Это говорили врачи, они благодарили Россию. А вице-премьер Игорь Петришенко, напротив, говорил, что "мы Россию не просили". (Я ориентировался на его высказывания.) Он, кстати, в свое время участвовал в перезахоронении останков одного из руководителей Польского восстания 1863 года Катуся Калиновского в Литве, что тоже вызывает вопросы относительно ориентации белорусской элиты и их ценностей.

Для нас, русских, Катусь Калиновский — это противник. Это человек, который стремился разрушить Российскую империю, правопреемницей которой, как и правопреемницей Советского Союза, является наша страна сейчас.

- ВОЗ хвалила белорусскую сторону за то, что им удалось изолировать первых зараженных, за достаточное число аппаратов ИВЛ и большое число проведенных тестов. Может, у Лукашенко действительно есть основания для оптимизма?

— Я очень сомневаюсь. На самом деле, из Белоруссии поступают совершенно другие сигналы, о том, что количество больных значительно больше, чем преподносится в официальных сообщениях.

При этом даже в ВОЗ заметили, что белорусская официальная статистика недостоверна. Они настаивали на том, что эта статистика должна быть открыто опубликована именно для того, чтобы граждане имели представление о происходящем в стране.

Сами врачи из Белоруссии пишут блогерам и журналистам о том, что им дают указания записывать всех инфицированных просто как больных пневмонией и гриппом, а также избегать диагностирования коронавируса.

Все это говорит о том, что у граждан власти страны пытаются создать представление, будто никакой пандемии там нет. Причем оплачивается этот имидж даже не деньгами, а жизнью и здоровьем людей.

Для белорусского президента это недальновидно. Это же его электорат, его же бюджетники, это те люди, которые служат в армии. Они сейчас убеждаются в том, что власть о них не заботится.

- Как эта ситуация повлияет на будущее Союзного государства?

Политолог Шпаковский: Москва и Минск проявили солидарность в борьбе с пандемией © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

В рамках существующего Союзного государства уже можно было бы создать массу полезных учреждений, при помощи которых можно было бы добиться роста благосостояния граждан наших стран.

А пока что все Союзное государство выражается в создании постоянного комитета, не совсем понятных магистерских программ в Московском университете и небольшого учебного курса в одном из белорусских университетов в области гуманитарных наук.

Учитывая направленность белорусского истеблишмента и самого Лукашенко, все это может вылиться в паразитирование на бюджете Союзного государства и финансирование этого университета за счет Союзного государства, притом что ценности будут по-прежнему антирусскими и антироссийскими (как в случае с Калиновским).

Мы видим, что историю сейчас фактически переписывают, в том числе с подачи Лукашенко, который в интервью ИА «Хабар» говорил о «не нашей войне».

Скорее всего, Союзное государство получит новый импульс к развитию, если к власти в Белоруссии придет другой человек, более договороспособный, более адекватный и, скажем прямо, более пророссийский.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

- А какие вообще задачи-минимум и задачи-максимум мы должны ставить, когда говорим о Союзном государстве? Это должно быть нечто вроде Евросоюза, единое государство или какая-то иная форма объединения?

— Если исходить из того, что заложено в Союзном договоре, то это должно быть реальное единое государство с единым парламентом, армией, группировкой ПВО, гражданством, законодательством, символикой и так далее. То есть речь идет пусть не об одномоментном, но о создании единого государства.

Мы, представители общерусской ирреденты, хотели бы воссоздания общерусского государства в рамках единого славянского ядра, куда вошли бы Белоруссия, Российская Федерация, Украина, Приднестровье.

Это государство стало бы очень мощным игроком на мировой арене. Именно поэтому против него так борются те силы, которые через Польшу, Прибалтику и Евросоюз стремятся его разрушить.

Самым опасным, на мой взгляд, инструментом этого разрушения является гуманитарная политика, которой никак не препятствуют в нынешней Белоруссии и которой никак не занимаются сейчас в Москве.

Потому что увязывать вопросы экономического сотрудничества, вопросы поставок нефти и газа и доступа на российский рынок следовало бы с вопросами наших ценностей, нашей идеологии. Если мы физически объединимся в единое государство с разными ценностями и героями, мы в таком государстве долго не удержимся.

Представьте себе, если мы сейчас объединимся с Украиной. Что у нас может быть общего с жителями Львова, которые будут прославлять Бандеру, Шухевича и дивизию СС "Галичина"? У нас будет совершенно разный подход, и такое единство не удержится.