Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также выразил надежду на формализацию консенсуса по сделке ОПЕК+, сообщает «Интерфакс» 11 апреля

«Мы искренне надеемся, что удастся экспертам, а сейчас в эти минуты, в эти часы продолжается напряжённая работа с мексиканскими партнёрами, мы надеемся, что удастся формализовать и уже финализировать этот консенсус», — сказал Песков.

«Безусловный успех» — так назвал Песков то, что 22 страны из 23-х смогли прийти к согласию относительно параметров сокращения добычи.

Обвал стоимости нефти на фоне снижения спроса и увеличения добычи Саудовской Аравией нанес серьезный удар по бюджетам нефтедобывающих стран, в том числе и России.

Обрушение цен началось после 6 марта, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению.

Россия не поддержала достаточно неожиданное предложение саудитов о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн б/с во втором квартале 2020 года, попросив время на размышление.

Однако Саудовская Аравия моментально заявила об увеличении добычи и скидках для европейских производителей.

В результате цены на нефть резко упали, обновив рекорды времен финансового кризиса 2008 года, и эксперты в один голос обвиняют в этом саудитов.

При этом именно Саудовская Аравия возглавила комиссию G20 по стабилизации энергорынка.