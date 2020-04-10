Несмотря на критическую ситуацию в экономике, правительство Украины не собирается сокращать расходы на армию. Об этом в недавнем интервью изданию Украина.ру рассказал композитор Владимир Быстряков

По его словам, вместо обещанной президентом Владимиром Зеленским прибавки в тысячу гривен пенсионеры получили 300 гривен. Этих денег едва хватит, чтобы один раз сходить в магазин, отметил собеседник издания.

«Вроде бы идут какие-то рассуждения наверху о сокращении избыточного финансирования в некоторых областях для переброски средств в медицину и на поддержку населения. Но армию не сокращают. Нам, конечно, нужна очень сильная армия в условиях пандемии. Что такое наша армия? Это огромный железобетонный молох, который можно спокойно складывать в кучу и нести на свалку. Давно уже другие методы ведения войны, все это устарело. Но армия у нас не подлежит сокращению», — рассказал Владимир Быстряков.

Полностью интервью можно прочитать здесь.