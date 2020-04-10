Клименко заявил, что пока случаев мародерства не отмечалось, но полиция готова к любому развитию ситуации. По его словам, полиция охраны проводит активную работу в первую очередь с руководителями торговых сетей.
«Мы технически усиливаем торговые точки и при этом понимаем, какие силы, и средства необходимо будет задействовать, чтобы своевременно и эффективно реагировать на такие вызовы», — пояснил он.
Ранее сообщалось, что сети супермаркетов снизят цены на продукты, которые входят в список товаров первой необходимости. Снизить торговую наценку на продукты первой необходимости согласились крупные торговые сети.