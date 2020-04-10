Украинские полицейские готовятся противостоять возможным фактам мародерства в стране. Правоохранители технически усиливают торговые места. Также проводятся превентивные мероприятия. Об этом 9 апреля рассказал глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко в интервью Интерфакс-Украина

Неонацисты в Киеве вступили в конфликт с полицией из-за культовой уличной качалки © strana.ua

«Мы технически усиливаем торговые точки и при этом понимаем, какие силы, и средства необходимо будет задействовать, чтобы своевременно и эффективно реагировать на такие вызовы», — пояснил он.

Ранее сообщалось, что сети супермаркетов снизят цены на продукты, которые входят в список товаров первой необходимости. Снизить торговую наценку на продукты первой необходимости согласились крупные торговые сети.