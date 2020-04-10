О положительном тесте на COVID-19 Дариас узнала 12 марта. Инфекцию подхватила также министр равных возможностей Ирене Монтеро.
«Несмотря на то, что я была в изоляции, я никогда не чувствовала себя одиноко. Спасибо тем, кто был со мной на этом пути. Сил тем, кто продолжает бороться, и надежда, что этот вирус мы победим вместе», — рассказал министр.
В Испании к 10 апреля зарегистрировал более 153 тысяч коронавируса. В стране действует режим жесткого карантина. Разрешается выходить из дома только для того, чтобы купить продукты и лекарства.