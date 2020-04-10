Министру территориальной политики Испании Каролине Дариас понадобилось 30 дней самоизоляции, чтобы вылечиться от коронавирусной инфекции. Об этом 10 апреля сообщает РИА Новости со ссылкой на Twitter политика

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«Несмотря на то, что я была в изоляции, я никогда не чувствовала себя одиноко. Спасибо тем, кто был со мной на этом пути. Сил тем, кто продолжает бороться, и надежда, что этот вирус мы победим вместе», — рассказал министр.

В Испании к 10 апреля зарегистрировал более 153 тысяч коронавируса. В стране действует режим жесткого карантина. Разрешается выходить из дома только для того, чтобы купить продукты и лекарства.