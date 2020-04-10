Если бы выборы президента США состоялись в апреле, то за нынешнего хозяина Белого дома проголосовали бы 42% респондентов. Столько же опрошенных отдали бы свои голоса за кандидата от Демократической партии Байдена.
Месяцем ранее о своих симпатиях к Трампу признались 40%, а видеть Байдена в президентском кресле хотели бы 49% участников опроса. В октябре прошлого года разрыв был еще больше — за Трампа проголосовали бы всего 39% респондентов, тогда как за Байдена — 51%.
«Время пандемии коронавируса означает, что Байден лишился возможности собирать толпы людей и создавать энтузиазм после своих крупных побед на праймериз в начале марта», — прокомментировал итоги опроса демократ Крис Андерсон, владелец фирмы, проводившей опрос.
США вошли в пик коронавирусной пандемии. За сутки там скончались 1904 человека.
Количество подтвержденных случаев коронавируса достигло 465 тысяч, выздоровело более 25 тысяч пациентов.