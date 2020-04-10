Рейтинги президента США Дональда Трампа и его основного политического конкурента Джо Байдена сравнялись на фоне пандемии коронавируса. Об этом 10 апреля сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты опроса, проведенного по заказу телеканала Fox News

Сандерс объяснил, почему вышел из президентской гонки © РИА Новости, Нэнси Сисель | Перейти в фотобанк

Месяцем ранее о своих симпатиях к Трампу признались 40%, а видеть Байдена в президентском кресле хотели бы 49% участников опроса. В октябре прошлого года разрыв был еще больше — за Трампа проголосовали бы всего 39% респондентов, тогда как за Байдена — 51%.

«Время пандемии коронавируса означает, что Байден лишился возможности собирать толпы людей и создавать энтузиазм после своих крупных побед на праймериз в начале марта», — прокомментировал итоги опроса демократ Крис Андерсон, владелец фирмы, проводившей опрос.

США вошли в пик коронавирусной пандемии. За сутки там скончались 1904 человека.

Количество подтвержденных случаев коронавируса достигло 465 тысяч, выздоровело более 25 тысяч пациентов.