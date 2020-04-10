Известный венгерский политолог Ласло Кемени на днях в интервью изданию Украина.ру рассказал, как решать сложнейшие проблемы, которые стоят перед человечеством

Кемени сказал, что должен сделать мир в борьбе с вирусом, чтобы не стать антиутопией © youtube.com

По его словам, человечество имеет колоссальный запас естественного интеллекта, а также возможность преодолеть влияние тех сил, которые всё ещё хотят рубить, вместо того чтобы выработать мирный, созидательный вариант.

«Для этого необходимо найти те главные нити, которые являются исходными системообразующими факторами в гордиевом узле всего мира, принимать во внимание стратегические сферы влияния в глобально-интегрированном мире. Мы должны учитывать, что, пока общие вопросы не решены, мы сталкиваемся с ними в отдельных проблемах и даем неправильный ответ», — уточнил он.

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