«Современный мир — это сложная, глобально интегрированная система, которая, как гордиев узел, нуждается в развязывании, в разрешении. Однако это такое запутанное сплетение человеческих органических существ и их обстоятельств, которое нельзя разрубить как гордиев узел, невозможно разрешить прямолинейными способами. Было такое время, когда именно так действовали власть имущие: силой, войнами разрушали ценности цивилизации, созданные всем человечеством. Уроки истории — особенно уроки Первой и Второй мировых войн — учат нас тому, что к выживанию и развитию человечества в современных условиях ведёт иной путь. Сложный, но достойный человека», — сказал Кемени.
По его словам, человечество имеет колоссальный запас естественного интеллекта, а также возможность преодолеть влияние тех сил, которые всё ещё хотят рубить, вместо того чтобы выработать мирный, созидательный вариант.
«Для этого необходимо найти те главные нити, которые являются исходными системообразующими факторами в гордиевом узле всего мира, принимать во внимание стратегические сферы влияния в глобально-интегрированном мире. Мы должны учитывать, что, пока общие вопросы не решены, мы сталкиваемся с ними в отдельных проблемах и даем неправильный ответ», — уточнил он.
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