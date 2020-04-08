Куда идёшь, человек? К исполнению светлой мечты или прямиком в липкую электронную паутину сбывающихся в реальности антиутопий? Быть может, выбор совершается именно сейчас. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал известный венгерский политолог Ласло Кемени

По его словам, высказывания некоторых чиновников и политиков тревожат: в момент, когда человечество перешагнуло порог постиндустриальной цивилизации, они говорят о большинстве людей как о «социальном балласте», который, по логике вещей, должен быть «сброшен», чтобы элита без помех вошла в «светлое будущее». Которое, в таком случае, едва ли может быть светлым и для неё. Но есть надежда на то, что человечество сумеет сделать правильный выбор. Ответственность лежит на политиках и на интеллектуальных кругах, которые должны объединиться для выработки правильных решений, считает эксперт. Политолог Ласло Кемени: После коронавируса придётся жить по-другому © youtube.com

- Ласло, сейчас из-за пандемии коронавируса фактически половина человечества — на карантине. Судя по публикациям в СМИ, по сообщениям в соцсетях, у людей нарастает чувство тревоги, люди не знают, к чему это может привести. И нельзя пока ответить точно, демонстрирует ли человечество в условиях такого грандиозного социально-медицинского эксперимента солидарность, стремление к единству. Или, напротив, мы наблюдаем тенденцию к разобщению? Я читал ваш доклад о взаимодействии искусственного и естественного интеллекта и знаю, что вы смотрите на происходящие процессы, скажем так, с осторожным оптимизмом. Можете ли поделиться этим целительным оптимизмом с нашими читателями? Что нужно, чтобы земляне пошли по светлому для каждого человека пути?

— Есть разные варианты развития, и есть возможность выбора из этих вариантов. Очень многое зависит от политиков, и, в первую очередь, от идеологии, которую выбирают политики и которой руководствуются. Необходима идеология, которая будет вести человечество вперёд. Если же будет преобладать старая идеология, та, которая исходит из эффективности и во главу угла ставит получение прибыли, тогда может быть очень… отрицательный исход, похожий на то, что описывали фантасты в своих антиутопиях. Выбор за нами.

- Но почему именно сейчас возможен такой выбор?

— Потому что мы сейчас перешагнули порог постиндустриальной цивилизации. Как решать сложнейшие проблемы, которые перед нами стоят? Современный мир — это сложная, глобально интегрированная система, которая, как гордиев узел, нуждается в развязывании, в разрешении. Однако это такое запутанное сплетение человеческих органических существ и их обстоятельств, которое нельзя разрубить как гордиев узел, невозможно разрешить прямолинейными способами. Было такое время, когда именно так действовали власть имущие: силой, войнами разрушали ценности цивилизации, созданные всем человечеством.

Уроки истории — особенно уроки Первой и Второй мировых войн — учат нас тому, что к выживанию и развитию человечества в современных условиях ведёт иной путь. Сложный, но достойный человека. Человечество имеет колоссальный запас естественного интеллекта, и есть, я считаю, возможность преодолеть влияние тех сил, которые всё ещё хотят рубить, вместо того чтобы выработать мирный, созидательный вариант.

Для этого необходимо найти те главные нити, которые являются исходными системообразующими факторами в «гордиевом узле» всего мира, принимать во внимание стратегические сферы влияния в глобально-интегрированном мире. Мы должны учитывать, что пока общие вопросы не решены, мы сталкиваемся с ними в отдельных проблемах и даем неправильный ответ. Дмитрий Выдрин: Добро пожаловать в новый мир! © РИА Новости, Владимир Трефилов

- Вы сказали, что человечество перешагнуло порог создания постиндустриальной цивилизации. Что этот переход, если он действительно произошёл, означает для нас всех?

— Человечество дошло до того момента, когда естественный интеллект, ограниченный в своих возможностях, может передать множество рутинных, но крайне важных функций искусственному интеллекту. Например, нужно собрать важную научную информацию, результаты исследований во многих странах. Тем для этого более уже существуют средства — большие данные, и т.д., — которые позволяют сделать такую работу очень быстро и качественно. А естественный интеллект, таким образом, освобождается для решения творческих задач. И если исходить при этом не из критерия прибыли, а из других, сложных критериев, то человечество может двинуться вперёд.

Главное, о чём надо всегда помнить: наше целеполагание не может быть иным, как человек, его жизнь, свобода, развитие. Ведь человек является единственным существом на Земле, имеющим естественный интеллект, способность к творческому мышлению.

Человек осознаёт то, что с ним происходит, и имеет возможность сознательно изменять всё в отношении себя. Именно человек, характер его деятельных функций, его отношение к природе, к другому человеку и к самому себе — вот тот исходный пункт, который составляет «альфу и омегу» анализа сущности современного мира. Однако для удовлетворения своих жизненных потребностей человек физически и интеллектуально ограничен и в процессе истории создаёт инструменты, средства для достижения своей цели, удовлетворения всё возрастающих потребностей. Это и есть исторический процесс технических революций.

Изменение места и роли человека в процессе удовлетворении своих потребностей, т.е. в процессе трудовой деятельности, производства, создания новых ценностей, связанные с превращением природного материала в органы человеческой деятельности, в орудия его мысли и его воли, эволюция трудовых функций составляет главное методологическое условие исследования явления мирового общественного развития.

Культура, в широком смысле — наука, образование, техника, технология, художественная деятельность и т.д. — это проявление таких изменений.

Однако речь идёт не об абстрактном человеке, а о человеке конкретно-историческом. Сущность человека не есть абстракт, присущий отдельному индивиду. В своей деятельности она есть совокупность всех общественных отношений. Деятельность, труд человека — это всегда и определённая общественная связь людей, и её конкретно-исторический характер выражается и в разделении труда, и социальном закреплении функций деятельности, в классовой, наконец, структуре общества.

Вот тут и возникает вопрос: как соотносится, как влияет техническая революция на общественную связь людей, на отношение человека к обществу и к самому себе, на разделение, распределение и освоение общественной, всеобщей производительной силы, силы знания, культуры, т.е. общественных сил производства? К тому же, мы живём в конкретных условиях современного мира и должны считаться с тем, как проявляется этот исторический процесс в современном мире. Конец мировому лидерству США? Коронафутурология от Генри Киссинджера © РИА Новости, Алексей Дружинин | Перейти в фотобанк

- И как он проявляется?

— Мы говорим о новой расстановке сил в экономической и политической сферах за прошедшие почти тридцать лет после окончания холодной войны, последнего мирового перераспределения сил, отношений и стратегий, касающегося всех стран мира.

Действительно, за это время мир коренным образом изменился. Появились новые полюсы концентрации сил, а также появились возможности, ускоряющие цивилизационное развитие. При этом в мире возникают непримиримые противоречия, ужесточающие региональные и глобальные напряжения. Настало время снова задуматься над тем, как устроить жизнь мира в целом, как устроить жизнь отдельной страны, нации и каждого человека.

Сегодня интернет, мобильная связь, другие средства информационной технологии, более широкое применение телеуправления, внедрение робототехнологий, средства искусственного интеллекта, цифровая экономика и т.д., — перевооружают человека, его систему труда, производства в целом, и — не в последнюю очередь — военный комплекс. В результате создаётся новая цивилизация.

- Та самая постиндустриальная цивилизация? Но и в России, и в других странах далеко не все эксперты преисполнены оптимизма относительно того, как технологические достижения будут использованы — для освобождения человека или, напротив, для его порабощения.

— Да, прежде чем мы насладимся такой положительной характеристикой возможной тенденции развития современного общества, мы должны дать себе отчёт о том, что сегодня качество отношений стран, наций, людей свидетельствует о противоположенном направлении происходящих процессов.

На данном этапе развития, главным фактором является противоречие между последствиями холодной войны и стремлением к мирному сосуществованию. На создание новых стратегий влияет и то, что экономическая система капитализма стала единственной господствующей в мировом хозяйстве; что взаимозависимость и взаимодействие, интеграция стали глобальными, и, в связи с этим, закономерные циклические экономические кризисы капитализма влияют на всю социальную и политическую систему всех стран мира.

Положительная или отрицательная направленность указанных факторов влияния во многом зависит от актуальных событий. А актуальные события и процессы в большинстве своём возникают из-за тех нерешённых исторических проблем, которые остались нам, или вновь возникают в ходе преобразований, при рождении новых государств, создавая неожиданные противоречия и напряжённости.

Например, можно упомянуть возрождение религиозного фундаментализма и его мутации, арабо-израильский конфликт, борьба наций (в том числе курдской, палестинской), не получивших своей государственности в ходе определения границ при разрушения колониальной системы, а также отсутствия мирных договоров по окончанию мировых войн (между Японией и СССР, на Корейском полуострове и т.д.). национальные распри из-за несправедливости, дискриминации некоторых договоров между великими державами.

Как ни странно, но именно эти исторически нерешённые проблемы выходят в настоящее время на передний план, так как их психологическое содержание понятнее для простых людей в интерпретации популистов и амбициозных политических аферистов. Можно перечислить множество субъективных факторов, влияющих на причины мировых конфликтов, можно было перечислить множество. Но и так ясно, что состояние мира неустойчиво. В глобальной сети интеграций мировой системы нет ещё всеобщего понимания сущности качественно нового витка технической революции, и сейчас ведётся борьба за определение идеологии управления глобальными процессами.

Существуют противоречия и в стратегических интересах Европы, России, США, Китая, азиатских, южноамериканских и африканских стран. В новом мировом порядке ещё не определились роли глобальных организаций. Стратегические направления в глобально интегрированном мире детально ещё не разработаны. Они являются предметами нынешних и предстоящих баталий. Но времени для этого остаётся всё меньше!

- Что же можно предпринять для разрешения всех этих проблем? И какие силы способны на такие действия?

— Действительно, в истории человечества наступает судьбоносный момент, когда предстоит выбрать тот вариант перехода от существующей системы человеческого общежития к новой глобальной системе, при котором обеспечивается мир и общечеловеческое улучшение качества условий жизни.

И тут, как я уже говорил, очень велика ответственность политиков. Эта ответственность заключается в том, чтобы отказаться от устаревших регрессивных интересов и найти способы согласования участия общечеловеческого естественного интеллекта в продвижении нового качества жизни человечества. Задачу политиков я вижу и в обеспечении условий для людей владеть средствами искусственного интеллекта. Тогда каждый, постоянно обогащая свой ум, сможет быть достойным участником новой цивилизации.

- По всей видимости, столь же велика и ответственность интеллектуальных кругов, которые должны сообща помочь политикам выбрать верный путь?

— Несомненно, необходимо объединение всех интеллектуальных сил для решения этой сложнейшей и ответственной задачи. Сложность задачи в том, что существующие общественные рамки узки для такого эпохального прорыва, ведь сейчас главным критерием отбора вариантов развития науки и техники остаётся сверхприбыль, определяющая, в конечном счёте, «рентабельность» и смысл преобразований в науке и технике. А необходимо было бы, что стратегия развёртывания постиндустриальной технической революции строилась исходя из интересов человека, и именно интересы человека определяли бы отбор вариантов.

Здесь мы подошли к ключевому вопросу будущего: может ли человечество отделить критерий прогресса любой ценой, любыми средствами или возможно собрать общие усилия для достижения технической революции, обеспечивающей свободу, равенство для всех? Это тема для отдельной беседы.