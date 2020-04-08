Эксперт аналитическо-консалтингового центра «Украинская фабрика мыслей» Юрий Гаврилечко объяснил, почему коронавирус - это «политическое и медийное» заболевание. Своим мнением он поделился в интервью с изданием Украина.ру 8 апреля

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк Денис Шмыгаль заявил, что введенный в связи с пандемией коронавируса карантин в стране могут ослабить в середине мая, но ряд ограничительных мер в таком случае, вероятно, сохранится до сентября.

Гаврилечко обратил внимание на то, что подобные заявления должен делать министр здравоохранения страны.

«У нас карантинные мероприятия объявляли политики, а не специалисты. А народная мудрость говорит о том, что если пироги решил печь сапожник, а сапоги тачать пирожник, то получается незадача. Вообще мы имеем катастрофическую мистификацию, когда люди испугались. Коронавирус — это политическое, медийное заболевание. Он не вызывает эпидемию», — заявил эксперт.

Он также призвал не сильно доверять Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которая 11 марта объявила распространение коронавируса пандемией. Так, Гаврилечко напомнил о событиях 2009 года, когда пандемией было объявлено распространение свиного гриппа.

Тогда многие страны по рекомендации ВОЗ массово закупились лекарством «Тамифлю», вокруг эффективности которого велись споры.

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