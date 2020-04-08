За минувшие сутки количество инфицированных в Узбекистане выросло на 11 человек и составило 545 заболевших.
«Руководство Банка проинформировало, что в настоящее время активно прорабатывается вопрос оперативного выделения средств в размере $1,2 млрд для финансирования системы здравоохранения, институтов и учреждений социальной защиты и бюджетной поддержки», — говорится в сообщении пресс-службы.
Средства для антикризисной программы Узбекистана поступят из «Стратегической программы готовности и ответа», общий размер глобального пакета оперативного финансирования которой составляет 14 млрд долларов.
Ранее президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев распорядился создать антикризисный фонд с капиталом более 1 млрд для преодоления последствий эпидемии коронавируса.