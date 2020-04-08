Узбекистан и Всемирный банк (ВБ) ведут переговоры о транше в 1,2 млрд долларов на ликвидацию последствий эпидемии коронавируса. Об этом 8 апреля сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Министерства инвестиций и внешней торговли республики

За минувшие сутки количество инфицированных в Узбекистане выросло на 11 человек и составило 545 заболевших.

«Руководство Банка проинформировало, что в настоящее время активно прорабатывается вопрос оперативного выделения средств в размере $1,2 млрд для финансирования системы здравоохранения, институтов и учреждений социальной защиты и бюджетной поддержки», — говорится в сообщении пресс-службы.

Евросолидарность: Литва выделит Испании и Италии круглую сумму на борьбу с коронавирусом © REUTERS, mjb/IVE

Ранее президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев распорядился создать антикризисный фонд с капиталом более 1 млрд для преодоления последствий эпидемии коронавируса.