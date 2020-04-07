Пятый президент Украины Петр Порошенко может вздохнуть спокойно, уголовные дела против него уже не будут расследоваться. Об этом заявил политолог Вадим Карасев в интервью изданию Украина.ру 7 апреля

Фракция «Слуга народа» больше не может самостоятельно продавливать нужные решения, поэтому партия президента Владимира Зеленского вынуждена будет работать с «Европейской солидарностью» Порошенко.

«Зеленский готовится к длительной партизанской войне с Коломойским, и одного Ахметова ему мало для поддержки, и у Ахметова нет своей фракции в парламенте. Поэтому Порошенко нужен для того, чтобы проводить какие-то решения через Раду. Голосов фракции монобольшинства у Зеленского уже нет», — констатировал эксперт.

Венедиктова против Порошенко и радикалов. Эксперты о судьбе громких уголовных дел на Украине © rada.gov.ua

Теперь же, после голосования по закону о земле, а также по ряду других косвенных и прямых признаков можно считать, что политически дело Порошенко закрыто, уверен Карасев.