Эксперт пояснил, что в этих компаниях работают люди, которым сложно отказаться от корпоративного стиля жизни, и поэтому им труднее соблюдать режим самоизоляции.
«Они не умеют просто сидеть дома, гулять по лесу, смотреть птиц на лугах, читать книги и общаться с женой, как делают простые люди в провинции вроде меня. Правда, лес у нас свой, так как в государственные лесные комплексы вход запрещен», — указал Корейба.
В целом в стране 4532 случая, 111 человек умерли, причем практически у всех из них были сопутствующие болезни, уточнил журналист.
По данным Минздрава, в связи с пандемией: 2476 человек госпитализированы, 148 тыс 130 на карантине, 36391 находятся под наблюдением санитарно-эпидемиологического надзора, 191 вылечились, добавил он.
Скорее всего на данный момент Польша приближается к пику пандемии, который должен наступить в течение недели, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.