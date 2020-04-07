В Польше больше всего случаев заражения коронавирусом в Варшаве, Вроцлаве, Катовице и Познани, богатых регионах с мобильным населением, большим количеством иностранцев и транснациональных компаний. Об этом рассказал польский журналист Якуб Корейба в интервью изданию Украина.ру

Корейба: На фоне коронавируса у поляков появился новый готовый президент — глава Минздрава © из личного архива Якуба Корейбы

«Они не умеют просто сидеть дома, гулять по лесу, смотреть птиц на лугах, читать книги и общаться с женой, как делают простые люди в провинции вроде меня. Правда, лес у нас свой, так как в государственные лесные комплексы вход запрещен», — указал Корейба.

В целом в стране 4532 случая, 111 человек умерли, причем практически у всех из них были сопутствующие болезни, уточнил журналист.

По данным Минздрава, в связи с пандемией: 2476 человек госпитализированы, 148 тыс 130 на карантине, 36391 находятся под наблюдением санитарно-эпидемиологического надзора, 191 вылечились, добавил он.

Скорее всего на данный момент Польша приближается к пику пандемии, который должен наступить в течение недели, заключил собеседник издания.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.