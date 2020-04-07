В Польше 4532 случая заболевания коронавирусом, 111 человек умерли. По данным Минздрава, в связи с пандемией 2476 человек госпитализированы, 148130 на карантине, 36391 находятся под наблюдением , 191 вылечились. На данный момент страна приближается к пику пандемии. Об этом изданию Украина.ру рассказал польский политолог Якуб Корейба

- Якуб, какова на сегодняшний день эпидемиологическая ситуация в Польше в целом и в Люблине, где вы живете, в частности? Сколько больных? Сколько умерло? Что говорят власти, пошла эпидемия на спад или ее пик еще не пройден?

— На сегодняшнее утро зафиксировано 119 новых случаев, в том числе 10 в Люблине. В целом в городе и в воеводстве ситуация относительно спокойная, так как регион сельского характера — здесь люди гораздо реже, чем в других частях страны, ездят за границу и в целом не очень интенсивно контактируют с внешним миром.

Вот, например, в деревне, где живут мои тесть с тещей, 25 км от города, куда я переехал, чтобы наслаждаться хорошей погодой на природе, ритм жизни практически не изменился. Если бы не истеричный тон телевизионных новостей, пандемии можно бы было и не заметить.

Лидеры статистики — это Варшава, Вроцлав, Катовице и Познань — богатые регионы с мобильным населением, большим количеством иностранцев и транснациональных компаний, в которых работают люди, которым сложно отказаться от корпоративного стиля жизни, — они не умеют просто сидеть дома, гулять по лесу, смотреть птиц на лугах, читать книги и общаться с женой, как делают простые люди в провинции вроде меня. Правда, лес у нас свой, так как в государственные лесные комплексы вход запрещен.

В целом в стране 4532 случая, 111 человек умерли. Практически у всех из них были сопутствующие болезни. По данным Минздрава, в связи с пандемией: 2476 человек госпитализированы, 148 тыс 130 на карантине, 36391 находятся под наблюдением санитарно-эпидемиологического надзора, 191 вылечились. Скорее всего на данный момент мы приближаемся к пику пандемии, который должен наступить в течение недели.

- Как на сегодняшний момент ситуация с коронавирусом отразилась на польской политике?

— Пандемия и реакция на нее стала главной темой польской политической жизни — правительство всячески хвалится успехами, а оппозиция предвещает катастрофу. Трагедия так и не объединила политический класс, который демонстрирует высший уровень озабоченности собственной карьерой и рейтингами.

Вот один вице-премьер (про которого все знают, что у него амбиции высшего уровня и эмоциональная проблема в связи с тем, что он у Качиньского младший по коалиции) не выдержал и предложил отменить президентские выборы (назначенные на май). Он предложил автоматически продлить полномочия нынешнего главы государства на 2 года без права переизбираться. Он это сделал с очевидным намеком на то, что именно он и должен стать следующим кандидатом.

В итоге в течение суток он лишился поста, что скорее позитивно свидетельствует о чувстве самосохранения страны и правительства во время кризиса, — паникеры на высших постах сейчас не нужны, а выборы будут организованы удаленно: каждый получит бюллетень по почте.

На фоне обычного пропагандистского пустословия большинства политиков (которые, вместо того чтобы, например, скупать обесценившиеся акции банков, газет и заводов, разграбленных заграничными компаниями в 90-е годы, раздают деньги неблагополучным слоям населения в надежде получить их голоса на выборах) спокойные и трудоспособные профессионалы, такие как министр здравоохранения Шумовский, демонстрируют необычные в политике качества — это обнадеживает.

Он не только профессор, многодетный отец и крупный менеджер, но и путешественник, и боксер. Мое мнение как политолога — единственный плюс кризиса в том, что у нации вырос настоящий лидер. Думаю, у нас появился уже готовый будущий президент. Если, конечно, партийный планктон не испортит ему жизнь и не отберет желание остаться в политике (куда он пришел как профессионал просто работать, а не делать карьеру).

- Как коронавирус отразился на польской экономике? Серьезное ли падение? Есть недовольные? Появилась ли безработица?

— Точные данные не знает никто, так как временной горизонт пандемии пока непонятен — нет данных для составления прогнозов. Спад будет точно, но его масштаб зависит от ситуации на внешних рынках — мы пока не знаем, как глубоко и в какую сторону изменится структура мировой экономики и позиция в ней Польши.

Лично я вижу здесь много оптимистических перспектив: многие наконец-то поняли, что такое современный Китай, и есть надежда на то, что технологически и капитально ведущие страны и компании мира по-другому посчитают риски неэкономического характера и выведут оттуда часть производства. В таком случае страны с параметрами Польши —высоким уровнем квалификации специалистов, выгодным географическим расположением, относительно небольшой стоимостью труда, доступностью человеческих ресурсов и улучшающейся инфраструктурой — от этого сильно выиграют.

Шанс перехватить огромный поток инвестиций появляется, и только от правительства (системы налогообложения, трудового кодекса и качества инфраструктуры) зависит, сможем ли мы им воспользоваться или нет. Я лично легко представляю себе айфоны Made in Poland. Тем более что это решит также и основные политические и стратегические риски, связанные с чрезмерным усилением Китая, — это самая верная стратегия на время после кризиса, и мы надеемся на разумные решения наших американских и европейских партнеров.

- Много ли украинцев уехали из Польши? Что происходит с теми, что остались?

— Точное количество украинцев в стране неизвестно, так как они разделены на несколько категорий: часть — это уже польские граждане, часть — резиденты, часть живут по карте поляка, часть — на постоянных контрактах, часть — сезонно и так далее.

После нескольких недель ожидания, связанного с непонятным временным горизонтом и степенью жесткости административных ограничений на активность граждан и бизнеса, после введения жесткого карантина мы наблюдали резкий отток граждан Украины через границу.

Это разовая акция — в основном это люди без определенных перспектив работы — условно те, у кого переждать карантин в Жмеринке выйдет дешевле того, чтобы снимать квартиру в Гданьске. Они вернутся сразу после снятия карантина.