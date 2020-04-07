Дубинский потребовал, чтобы Филатов явился на допросы в правоохранительные органы. По какому делу Филатов должен быть допрошен, Дубинский не сообщил.
«Алкоголь разъел мозг настолько, что мэр Днепра Филатов обещает мне в комментариях "разбить е…ло". Надеюсь, клоун, ты не бросишься протрезвев удалять этот комментарий. И уже с завтрашнего дня начнешь ходить на допросы в ГБР и Нацполицию», — написал Дубинский.
Кроме этого, депутат опубликовал скриншот, на котором видно, как Филатов обещает набить ему лицо, утверждая, что даже охрана не поможет. Перепалка произошла в комментариях под заметкой Дубинского, в которой он называет Филатова лжецом и заявляет, что мэр Днепра удалил пост об отстреле собак.