Мэр Днепра Борис Филатов пообещал разбить лицо депутату Верховной Рады от партии «Слуга народа» Александру Дубинскому. Об этом он написал в Facebook вечером 6 апреля

Дубинский потребовал, чтобы Филатов явился на допросы в правоохранительные органы. По какому делу Филатов должен быть допрошен, Дубинский не сообщил. На злобу дня: Филатов вспомнил историческую байку после реакции «слуг народа» на угрозы Зеленскому © dnepr.com

«Алкоголь разъел мозг настолько, что мэр Днепра Филатов обещает мне в комментариях "разбить е…ло". Надеюсь, клоун, ты не бросишься протрезвев удалять этот комментарий. И уже с завтрашнего дня начнешь ходить на допросы в ГБР и Нацполицию», — написал Дубинский.

Кроме этого, депутат опубликовал скриншот, на котором видно, как Филатов обещает набить ему лицо, утверждая, что даже охрана не поможет. Перепалка произошла в комментариях под заметкой Дубинского, в которой он называет Филатова лжецом и заявляет, что мэр Днепра удалил пост об отстреле собак.