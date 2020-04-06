Киевский мэр Виталий Кличко заявил, что в связи с карантинными мерами в отпуск за свой счет ушли около полумиллиона жителей столицы, а городской бюджет теряет 1,6 млрд гривен в месяц. Об этом 6 апреля сообщила пресс-служба Киевской госгорадминистрации (КГГА)

Как полагает Виталий Кличко, вопрос компенсации потерь городу невозможно решить без государственной помощи, так как бюджет Киева не может выдержать подобной финансовой нагрузки.

«В Киеве, по нашим подсчетам, примерно полмиллиона человек взяли отпуска за свой счет. Это та категория людей, которые живут от зарплаты до зарплаты. Некоторые запасы у них, к примеру, есть. Неделю, две, три они проживут без доходов. А после этого у людей вообще не будет денег», — приводит слова столичного мэра пресс-служба КГГА.

По предварительным подсчетам специалистов КГГА, из-за карантина бюджет Киева в месяц теряет порядка 1,6 миллиарда гривен (около 4,5 млрд рублей) поступлений. Коронавирус, Ермак и мир на фоне полураспада Украины © пресс-служба президента Украины

«Мы подсчитали предварительно. Предварительно. Это не последняя цифра. Да, действительно, город теряет. Да, действительно, на сегодняшний день не только Украина теряет, но и все страны сейчас считают убытки, которые исчисляются триллионами долларами только в США», — уточнил Кличко.

При этом он сообщил, что Киевсовет на своем последнем заседании уже пересмотрел параметры бюджета и дополнительно направил медикам 894 млн гривен (около 2,5 млрд рублей).

Кроме того, мэр Киева заявил, что «за минувшие сутки число заразившихся киевлян увеличилось на 28 человек», в то время как по городу «всего подтверждено 189 случаев заболевания коронавирусом».

По данным на 6 апреля, на Украине зарегистрировано 1319 случаев заражения коронавирусом, 38 пациентов скончались, 28 — выздоровели.